ВИДЕО | Драка во время баскетбольного матча привела к удалению трех игроков

Мо Вагнер из „Орландо Мэджик“ был удален за неспортивный фол, а баскетболисты „Детройт Пистонс“ Киллиан Хэйс и Хамиду Диалло покинули площадку за свои действия во время последовавшей за нарушением немецкого баскетболиста потасовкой рядом со скамейкой клуба из Детройта.

Инцидент начался после фола Вагнера, который толкнул Хэйса в сторону скамейки „Детройт Пистонс“. Диалло в ответ толкнул Мо в спину, а подскочивший Киллиан ударил обидчика по затылку. Завязалась потасовка с участием большинства баскетболистов обеих команд.

„Орландо Мэджик“ рискуют потерять большую группу игроков в связи с тем, что те покинули зону, отведенную для запасных. Франц Вагнер, Коул Энтони, Уэнделл Картер, Гэри Харрис, Мо Бамба, Ар Джей Хэмптон, Тэрренс Росс и Адмирал Скофилд приняли участие в потасовке, имея статус резервистов. Это может привести к дисквалификации со стороны НБА.

„Пистонс“ победили со счетом 121:101.