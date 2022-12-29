Мэр Нарва-Йыэсуу получит годовую премию в размере 4000 евро

Он получит премию в размере одной месячной зарплаты или 4000 евро. Члены управы Нарва-Йыэсуу Леннарт Лепайыэ и Анатолий Иванов получат по 350 евро.

В обосновании к проекту соответствующего распоряжения указано, что градоначальника поощряют за эффективное управление самоуправлением и завершение в 2022 году ряда запланированных проектов и строительных работ.

Выплату премий Ильину и двум его подчиненным поддержали 14 депутатов, двое были против.

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