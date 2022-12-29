29.12.2022, 08:19
Мэр Нарва-Йыэсуу получит годовую премию в размере 4000 евро(6)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Городское собрание Нарва-Йыэсуу в среду приняло решение о выплате годовой премии руководителю исполнительной власти самоуправления Максиму Ильину, передает RusERR.
Он получит премию в размере одной месячной зарплаты или 4000 евро. Члены управы Нарва-Йыэсуу Леннарт Лепайыэ и Анатолий Иванов получат по 350 евро.
В обосновании к проекту соответствующего распоряжения указано, что градоначальника поощряют за эффективное управление самоуправлением и завершение в 2022 году ряда запланированных проектов и строительных работ.
Выплату премий Ильину и двум его подчиненным поддержали 14 депутатов, двое были против.