Новости Ида-Вирумаа
29.12.2022, 08:19

Мэр Нарва-Йыэсуу получит годовую премию в размере 4000 евро

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ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Городское собрание Нарва-Йыэсуу в среду приняло решение о выплате годовой премии руководителю исполнительной власти самоуправления Максиму Ильину, передает RusERR.

Он получит премию в размере одной месячной зарплаты или 4000 евро. Члены управы Нарва-Йыэсуу Леннарт Лепайыэ и Анатолий Иванов получат по 350 евро.

В обосновании к проекту соответствующего распоряжения указано, что градоначальника поощряют за эффективное управление самоуправлением и завершение в 2022 году ряда запланированных проектов и строительных работ.

Выплату премий Ильину и двум его подчиненным поддержали 14 депутатов, двое были против.

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