Правда ли, что Центробанк Аргентины предложил поместить на одну из банкнот портрет Месси?

Тем не менее оказалось, что ЦБАР вообще не планировал выпускать банкноты с портретом капитана сборной по футболу. В комментарии изданию Bloomberg Línea Центробанк Аргентины заявил, что такую идею там даже не рассматривали. В Монетном дворе Аргентины звонок журналистов восприняли с юмором, тоже подтвердив, что ничего не слышали о такой инициативе.

Впервые информация о банкноте с портретом Месси появилась 19 декабря в мексиканской бизнес-газете El Financiero. В публикации было написано, что ещё до начала финального матча руководство аргентинского Центробанка обсудило варианты отмечания возможной победы и нового титула чемпиона мира. Однако издание El Financiero основало свою публикацию на неточном заявлении журналиста Bloomberg Игнасио Оливеры Доля. 15 декабря Доль присутствовал на заседании менеджмента Центробанка Аргентины, где, по его словам, обсуждалась банкнота с лицом Месси. Лишь позже Доль уточнил, что идея была выдвинута в шутку и серьёзно её никто не обсуждал. Кстати, El Financiero тоже сообщил в конце статьи, что информация о банкноте с Месси была шуткой одного из сотрудников Центробанка. Но, видимо, эту деталь упустили остальные СМИ и пользователи соцсетей, которые восприняли новость всерьёз. Возможно, в заблуждение их ввела ещё и иллюстрация к статье El Financiero: банкнота в 1000 песо, где вместо рыжего печника — национальной птицы Аргентины — вставлен портрет Месси с помощью графического редактора, при этом нигде прямо не указывалось, что изображение не настоящее.