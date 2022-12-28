Правда ли, что Центробанк Аргентины предложил поместить на одну из банкнот портрет Месси?
В СМИ разошлась новость о том, что ЦБ Аргентины предложил выпустить банкноту с изображением капитана национальной футбольной сборной Лионеля Месси после победы его команды на чемпионате мира — 2022. Мы проверили, существует ли такая инициатива в действительности.
Информация о необычном для живого и ещё довольно молодого человека предложении аргентинского Центробанка появилась во многих спортивных и новостных изданиях (Sportbox.ru, „Чемпионат.ру», „РБК Спорт», „Комсомольская правда», Lenta.ru, „Ведомости»). Новость разлетелась и по соцсетям: „ВКонтакте“ (Champions Cup — 96 000 просмотров, Official 433 — 34 000), Telegram («Азбука денег | Финансы» — 23 000, MUR — 29 000), Facebook, Instagram, Twitter.
18 декабря 2022 года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре. В финальном матче против предыдущих чемпионов — французов — Месси забил два гола, а также был признан лучшим игроком турнира. Чтобы увековечить достижение команды на ЧМ-2022, Центральный банк Аргентинской Республики (ЦБАР) якобы предложил поместить на банкноту в 1000 аргентинских песо (примерно 400 руб.) изображение Месси. При этом некоторые пользователи соцсетей, обсуждая предложение ЦБАР, назвали эту инициативу перебором и возмутились, почему выбор пал именно на Месси (а не, например, на одного из героев ЧМ-2022, аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марию).
Стоит отметить, что ЦБАР уже выпускал коллекционные монеты в 1977–1978 годах, когда Аргентина принимала у себя чемпионат мира — 1978, который к тому же и выиграла. С 2006 года ЦБАР стабильно выпускал серебряные монеты в честь каждого чемпионата мира по футболу: в 2006 году в Германии, в 2010-м в ЮАР, в 2014-м в Бразилии, в 2018-м в России и в 2022-м в Катаре.
В отличие от коллекционных монет, банкнота с портретом Месси якобы должна была войти не просто в коллекции нумизматов, но и в регулярный денежный оборот. К публикациям о новой банкноте также прилагался её дизайн: сине-жёлтая купюра номиналом в 1000 песо, на которой крупным планом изображено лицо Лионеля Месси и символ солнца с аргентинского флага. На обратной стороне купюры якобы должно было появиться фото сборной на пьедестале и имя тренера Лионеля Скалони, который привёл команду к победам на Кубке Америки 2021 года, в матче Финалиссима-2022 и на ЧМ-2022 в Катаре.
Тем не менее оказалось, что ЦБАР вообще не планировал выпускать банкноты с портретом капитана сборной по футболу. В комментарии изданию Bloomberg Línea Центробанк Аргентины заявил, что такую идею там даже не рассматривали. В Монетном дворе Аргентины звонок журналистов восприняли с юмором, тоже подтвердив, что ничего не слышали о такой инициативе.
Впервые информация о банкноте с портретом Месси появилась 19 декабря в мексиканской бизнес-газете El Financiero. В публикации было написано, что ещё до начала финального матча руководство аргентинского Центробанка обсудило варианты отмечания возможной победы и нового титула чемпиона мира. Однако издание El Financiero основало свою публикацию на неточном заявлении журналиста Bloomberg Игнасио Оливеры Доля. 15 декабря Доль присутствовал на заседании менеджмента Центробанка Аргентины, где, по его словам, обсуждалась банкнота с лицом Месси. Лишь позже Доль уточнил, что идея была выдвинута в шутку и серьёзно её никто не обсуждал. Кстати, El Financiero тоже сообщил в конце статьи, что информация о банкноте с Месси была шуткой одного из сотрудников Центробанка. Но, видимо, эту деталь упустили остальные СМИ и пользователи соцсетей, которые восприняли новость всерьёз. Возможно, в заблуждение их ввела ещё и иллюстрация к статье El Financiero: банкнота в 1000 песо, где вместо рыжего печника — национальной птицы Аргентины — вставлен портрет Месси с помощью графического редактора, при этом нигде прямо не указывалось, что изображение не настоящее.
Через три дня, 21 декабря, в твиттере Sportbible появился ещё один вариант дизайна банкноты (тоже без уточнения об использовании графического редактора), который ещё шире разошёлся в интернете вместе с ложной новостью.
Таким образом, неверная информация о банкноте с портретом Месси стала результатом неточностей в заявлениях журналистов и одновременно невнимательности читателей. В итоге новость распространилась по СМИ и соцсетям без оговорки, что изначально предложение было шуткой и помещать портрет Месси на банкноту никто всерьёз не собирался.
Итог: Неправда