Жизнь подростков
30.12.2022, 21:39

В первый раз я пошла работать, когда мне было 13 лет: зачем школьники ищут подработку и куда трудоустраиваются?

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Hendrik Osula | Delfi Meedia

Восемнадцатилетняя Екатерина, учащаяся Läänemere Gümnaasium, продолжает рассказывать о жизни подростков, их интересах и переживаниях в блоге на RusDelfi. На этот раз темой стала работа для несовершеннолетних: почему подростки начинают трудоустраиваться еще в школе? И где они могут подрабатывать в свободное время?

Большинство ребят подросткового возраста хотят быть более самостоятельными и иметь карманные деньги, заработанные своим трудом. Но куда устроиться в период школы, чтобы все успевать?

Сейчас существует много платформ в интернете, которые предлагают работу в том числе и подросткам. Чаще всего, первая работа - это обслуживающий персонал в общепите. В основном, подростки начинают работать именно летом: прекрасное время, когда нет уроков и есть много свободного времени.

Когда подросток выходит на работу, он становится самостоятельнее, ответственнее, дисциплинированнее. Возможно, работа поможет справиться с замкнутостью, научит быть увереннее не только в общении с коллегами, но и в целом, с людьми в повседневной жизни. Работа научит распределять свое время и ресурсы. Это непременно ценный опыт, который пригодится в будущем.

Причины, по которым школьники выходят на работу самые разные. Но чаще всего - это желание стать независимым от родителей.

Подростки рассказывают о своей работе

Марк Кульдмаа, ученик 12 класса.

„Летом я увидел объявление в интернете и решил попробовать. Сейчас я работаю в качестве обслуживающего персонала в ресторане быстрого питания McDonald’s и параллельно курьером Wolt. Делаю это для того, чтобы исполнить свою мечту. Конечно, лучше сосредоточиться на учебе, но если есть свободное время, то можно попробовать совмещать два дела“.

Совет от Марка: „если вы готовы учиться и работать, то лучше всего выбирать работу с гибким графиком“.

Елизавета Бурак, ученица 12 класса.

„В первый раз я пошла работать, когда мне было 13 лет. Я раздавала листовки в городе. После этого каждый год работала на каникулах, понимая, что совмещать учебу и работу невозможно. Но все изменилось, когда знакомые позвали подработать на банкете. Это была середина 11 класса. Мне очень понравилось, так я начала работать после школы все чаще и чаще. В 11 классе совмещать работу с учебой было не сложно, однако с увеличением учебной нагрузки в 12 классе стало тяжелее. Несмотря на сложности с учебой, я продолжаю работать, так как меня обеспечивает мама и мне хочется как-то ей помочь, а не просить у нее деньги: например, на покупку чего-то из одежды или чтобы сходить куда-то вкусно покушать“.

Совет от Лизы: „не спешите работать и займитесь лучше учебой, которая в будущем поможет найти вам более высокооплачиваемую профессию. Но если все-таки есть желание или вы нуждаетесь в работе, ищите частичную занятость и обговаривайте с работодателем сразу количество смен в неделю или в месяц“.

Ученица 12 класса (пожелала остаться анонимной).

„Я пошла работать, когда мне исполнилось 17 лет. Я работала официанткой в кафе, мне все очень нравилось, по моей просьбе работодатель не ставил мне много смен. Зарплата была маленькая, но других вариантов почти не было, потому что несовершеннолетним устроиться на работу гораздо тяжелее. Я нашла работу по объявлению, которое увидела на CVkeskus. Сейчас мне 18 лет и я живу отдельно от родителей, поэтому работа мне нужна для обеспечения своей жизни“.

Совет от девушки: „ нужно понимать, хватит ли сил и возможностей совмещать работу и учебу. Стоит оценивать реально свои возможности. Ищите частичную занятость и оговаривайте эти нюансы с работодателем сразу“.

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