В первый раз я пошла работать, когда мне было 13 лет: зачем школьники ищут подработку и куда трудоустраиваются?

Большинство ребят подросткового возраста хотят быть более самостоятельными и иметь карманные деньги, заработанные своим трудом. Но куда устроиться в период школы, чтобы все успевать?

Сейчас существует много платформ в интернете, которые предлагают работу в том числе и подросткам. Чаще всего, первая работа - это обслуживающий персонал в общепите. В основном, подростки начинают работать именно летом: прекрасное время, когда нет уроков и есть много свободного времени.

Когда подросток выходит на работу, он становится самостоятельнее, ответственнее, дисциплинированнее. Возможно, работа поможет справиться с замкнутостью, научит быть увереннее не только в общении с коллегами, но и в целом, с людьми в повседневной жизни. Работа научит распределять свое время и ресурсы. Это непременно ценный опыт, который пригодится в будущем.

Причины, по которым школьники выходят на работу самые разные. Но чаще всего - это желание стать независимым от родителей.

Подростки рассказывают о своей работе

Марк Кульдмаа, ученик 12 класса.

„Летом я увидел объявление в интернете и решил попробовать. Сейчас я работаю в качестве обслуживающего персонала в ресторане быстрого питания McDonald’s и параллельно курьером Wolt. Делаю это для того, чтобы исполнить свою мечту. Конечно, лучше сосредоточиться на учебе, но если есть свободное время, то можно попробовать совмещать два дела“.

Совет от Марка: „если вы готовы учиться и работать, то лучше всего выбирать работу с гибким графиком“.

Елизавета Бурак, ученица 12 класса.