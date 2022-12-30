В первый раз я пошла работать, когда мне было 13 лет: зачем школьники ищут подработку и куда трудоустраиваются?
Восемнадцатилетняя Екатерина, учащаяся Läänemere Gümnaasium, продолжает рассказывать о жизни подростков, их интересах и переживаниях в блоге на RusDelfi. На этот раз темой стала работа для несовершеннолетних: почему подростки начинают трудоустраиваться еще в школе? И где они могут подрабатывать в свободное время?
Большинство ребят подросткового возраста хотят быть более самостоятельными и иметь карманные деньги, заработанные своим трудом. Но куда устроиться в период школы, чтобы все успевать?
Сейчас существует много платформ в интернете, которые предлагают работу в том числе и подросткам. Чаще всего, первая работа - это обслуживающий персонал в общепите. В основном, подростки начинают работать именно летом: прекрасное время, когда нет уроков и есть много свободного времени.
Когда подросток выходит на работу, он становится самостоятельнее, ответственнее, дисциплинированнее. Возможно, работа поможет справиться с замкнутостью, научит быть увереннее не только в общении с коллегами, но и в целом, с людьми в повседневной жизни. Работа научит распределять свое время и ресурсы. Это непременно ценный опыт, который пригодится в будущем.
Причины, по которым школьники выходят на работу самые разные. Но чаще всего - это желание стать независимым от родителей.
Подростки рассказывают о своей работе
Марк Кульдмаа, ученик 12 класса.
„Летом я увидел объявление в интернете и решил попробовать. Сейчас я работаю в качестве обслуживающего персонала в ресторане быстрого питания McDonald’s и параллельно курьером Wolt. Делаю это для того, чтобы исполнить свою мечту. Конечно, лучше сосредоточиться на учебе, но если есть свободное время, то можно попробовать совмещать два дела“.
Совет от Марка: „если вы готовы учиться и работать, то лучше всего выбирать работу с гибким графиком“.
Елизавета Бурак, ученица 12 класса.
„В первый раз я пошла работать, когда мне было 13 лет. Я раздавала листовки в городе. После этого каждый год работала на каникулах, понимая, что совмещать учебу и работу невозможно. Но все изменилось, когда знакомые позвали подработать на банкете. Это была середина 11 класса. Мне очень понравилось, так я начала работать после школы все чаще и чаще. В 11 классе совмещать работу с учебой было не сложно, однако с увеличением учебной нагрузки в 12 классе стало тяжелее. Несмотря на сложности с учебой, я продолжаю работать, так как меня обеспечивает мама и мне хочется как-то ей помочь, а не просить у нее деньги: например, на покупку чего-то из одежды или чтобы сходить куда-то вкусно покушать“.
Совет от Лизы: „не спешите работать и займитесь лучше учебой, которая в будущем поможет найти вам более высокооплачиваемую профессию. Но если все-таки есть желание или вы нуждаетесь в работе, ищите частичную занятость и обговаривайте с работодателем сразу количество смен в неделю или в месяц“.
Ученица 12 класса (пожелала остаться анонимной).
„Я пошла работать, когда мне исполнилось 17 лет. Я работала официанткой в кафе, мне все очень нравилось, по моей просьбе работодатель не ставил мне много смен. Зарплата была маленькая, но других вариантов почти не было, потому что несовершеннолетним устроиться на работу гораздо тяжелее. Я нашла работу по объявлению, которое увидела на CVkeskus. Сейчас мне 18 лет и я живу отдельно от родителей, поэтому работа мне нужна для обеспечения своей жизни“.
Совет от девушки: „ нужно понимать, хватит ли сил и возможностей совмещать работу и учебу. Стоит оценивать реально свои возможности. Ищите частичную занятость и оговаривайте эти нюансы с работодателем сразу“.