Мэр Нарва-Йыэсуу: „Одна из наших проблем в том, что регион не представлен на уровне парламента“
Максим Ильин, мэр Нарва-Йыэсуу, поделился с RusDelfi бедами и радостями своего города, рассказал о политиках-гастролерах, бездействии некоторых министров и о том, ждет ли он чего-то хорошего после мартовских выборов. А еще – о том, почему его нет в соцсетях, какие главные победы и провалы определили жизнь города в уходящем году. Кстати, оказывается, есть политики, которые до сих пор не видят разницу между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. А курортный город, между тем, богатеет и увеличивает количество жителей.
Нарва-Йыэсуу за время войны стал беднее?
Город стал значительно богаче. У этого несколько причин. Основная – на нашей территории находятся электростанция, завод по производству сланца и переработке сланцевого масла. После начала войны энергетический кризис усугубился, как следствие, у нас увеличились объемы переработки сланца. Мы получаем ресурсные деньги от государства. У меня есть шутка – Нарва-Йыэсуу похож на Дубай, только в меньшем масштабе. С каждой тонны сланца мы получаем за ее выкупку – восемь центов, за складирование – три цента. А мы говорим о миллионах тонн каждый год, поэтому и поступления соответствующие.