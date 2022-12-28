Мэр Нарва-Йыэсуу: „Одна из наших проблем в том, что регион не представлен на уровне парламента“

Максим Ильин, мэр Нарва-Йыэсуу, поделился с RusDelfi бедами и радостями своего города, рассказал о политиках-гастролерах, бездействии некоторых министров и о том, ждет ли он чего-то хорошего после мартовских выборов. А еще – о том, почему его нет в соцсетях, какие главные победы и провалы определили жизнь города в уходящем году. Кстати, оказывается, есть политики, которые до сих пор не видят разницу между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. А курортный город, между тем, богатеет и увеличивает количество жителей.