За рубежом
05.01.2023, 10:20

ВИДЕО | Украинский солдат оценил эстонский набор продуктов питания: очень вкусно. Но два продукта его озадачили

 
Украинский солдат пробует произведенные в Эстонии сублимированные ромовые шарики.
Украинский солдат пробует произведенные в Эстонии сублимированные ромовые шарики.
ФОТО: Скриншот

С начала войны в Украину, пишет издание Maaleht, отправляют наборы сублимированных продуктов питания Tactical Foodpack, хорошо знакомые любителям туризма. В выложенном в социальные сети видео украинский солдат подробно рассказывает о впечатлении, оставленном эстонским набором продуктов.

„Если наши парни будут сыты, победа будет за нами“, эти слова произносит пользователь Moto Life в выложенном в YouTube видео. Украинский солдат, которому принадлежит аккаунт, делится практическими советами, как выжить в войне. В недавно выложенном видео он оценивает присланный из Эстонии набор продуктов.

Солдат пробует сублимированные продукты из набора Tactical Foodpack вильяндиской фирмы, который содержит ромовые шарики, спагетти с соусом болоньезе, рис со свининой, рисовый пудинг с ягодами, зеленый смузи, сушеную говядину с соусом терияки, энергетический батончик, хлеб, кофе, какао, сахар, дезинфицирующие салфетки, ложку, стакан и полевой (походный) душ.

RusDelfi
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