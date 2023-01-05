ВИДЕО | Украинский солдат оценил эстонский набор продуктов питания: очень вкусно. Но два продукта его озадачили

„Если наши парни будут сыты, победа будет за нами“, эти слова произносит пользователь Moto Life в выложенном в YouTube видео. Украинский солдат, которому принадлежит аккаунт, делится практическими советами, как выжить в войне. В недавно выложенном видео он оценивает присланный из Эстонии набор продуктов.