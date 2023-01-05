05.01.2023, 10:20
ВИДЕО | Украинский солдат оценил эстонский набор продуктов питания: очень вкусно. Но два продукта его озадачили
ФОТО: Скриншот
С начала войны в Украину, пишет издание Maaleht, отправляют наборы сублимированных продуктов питания Tactical Foodpack, хорошо знакомые любителям туризма. В выложенном в социальные сети видео украинский солдат подробно рассказывает о впечатлении, оставленном эстонским набором продуктов.
„Если наши парни будут сыты, победа будет за нами“, эти слова произносит пользователь Moto Life в выложенном в YouTube видео. Украинский солдат, которому принадлежит аккаунт, делится практическими советами, как выжить в войне. В недавно выложенном видео он оценивает присланный из Эстонии набор продуктов.