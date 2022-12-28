Почему российская экономика не рухнула в 2022-м вопреки мнению многих экспертов? И что Россию ждет в следующем году?

В апреле обвал импорта продолжился. По разным оценкам, он составил уже от 50 до 80%. Точных данных нет до сих пор: сразу после 24 февраля Россия прекратила публиковать свою торговую статистику.

Одновременно начал сокращаться импорт — как из-за санкций, запрещавших поставки некоторых товаров в Россию, так и из-за самостоятельного ухода иностранных компаний с российского рынка. Уже в марте импорт из стран, на которые приходится три четверти внешней торговли России, упал более чем на 40% по сравнению с мартом 2021-го, подсчитали аналитики европейского исследовательского центра Bruegel.

В итоге в марте 2022-го баррель российской нефти Urals в среднем стоил более 90 долларов. С учетом падения курса рубля Минфин РФ по итогам месяца отчитался о рекордных нефтегазовых доходах в 1,2 триллиона рублей за месяц. А в апреле был достигнут новый рекорд — 1,8 триллиона нефтегазовых доходов. Экономику буквально „залили“ деньгами от экспорта нефти и газа, резюмировал Ицхоки в разговоре с „Медузой“.

Но главным образом помогла экспортная выручка, указывает Ицхоки. К концу марта стало понятно, что приток доходов от экспорта настолько велик, что его хватает, чтобы покрывать все текущие потребности в валюте. Этому способствовало то, что в первые месяцы российского вторжения санкции почти не коснулись экспорта углеводородов: тогда эмбарго на российскую нефть ввели только США, но поставки туда и так были невелики, а Евросоюз продолжал закупать российские нефть и газ.

Сразу после начала полномасштабной войны многие известные эксперты говорили, что всего через несколько месяцев после введения санкций российская экономика окажется в глубочайшем кризисе. В разговоре с „Медузой“ профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Олег Ицхоки пояснил: выступая с такими прогнозами, экономисты предполагали, что в России возможен банковский кризис, и тогда спад был бы существенно более глубоким. Однако российские власти ввели беспрецедентные меры, которые позволили оставить внутри страны максимум валюты и остановить набег на банки.

Вместе с тем, когда появится больше качественных статистических данных, может оказаться, что спад по итогам этого года составил 4%, и не стоит думать, что он — „небольшой“, ведь до войны предполагалось, что российский ВВП за 2022 год, наоборот, вырастет на 3%, напомнил в разговор с „Медузой“ Олег Ицхоки. Но главное — статистика ВВП сейчас как никогда плохо отражает падение уровня жизни в России, продолжает он. Во многом именно из-за очень больших доходов от экспорта (он является частью ВВП) при сокращении импорта (а это часть потребления).

Еще одна ошибка — неверные исторические аналогии, уверен Исаков: „Большинство расчетов сравнивали ожидаемый эффект с воздействием ранних санкций на Иран. Опыт последних трех кварталов показывает, что российская траектория ближе к опыту ЮАР 1980-х с небольшим падением деловой активности, снижением конкуренции из-за ухода иностранных игроков и ростом прибыли без роста производительности“.

„Экономисты, включая меня, допустили аналитические ошибки, — объяснил „Медузе“ такой промах в прогнозах Александр Исаков, главный экономист по России в Bloomberg Economics. — Во-первых, первые оценки экстраполировали опыт санкций 2014–2015 годов, не учитывая, что новые санкции пытаются разрушить то, что уже было разрушено прежде. Крупные компании и банки потеряли доступ к иностранным финансовым рынкам годы назад, и новые санкции часто не имели объекта приложения“.

Однако к концу года стало понятно, что экономисты снова просчитались: падение будет вдвое или даже втрое меньше.

В результате экспортные „излишки“ поддержали рубль и обвала экономики не случилось. Уже к июню прогнозы аналитиков стали чуть оптимистичнее. Однако летом они все еще ждали существенного падения ВВП — на 7,5%. Это большой спад: в 1998-м, когда в России случился дефолт, российский ВВП сократился на 5,3%, а в 2009-м, когда РФ ощутила на себе последствия глобального финансового кризиса, на 7,8%.

„В российской экономике в 2022 году сложилась поразительная ситуация, у нее нет никаких международных исторических аналогий“, — отмечает Ицхоки. Россия активно зарабатывала на экспорте, но с трудом могла потратить заработанное. Обычно во время кризисов ситуация обратная: товары есть, а доходов, чтобы их купить, не хватает.

Каждый месяц компании сдают в Росстат отчет, в котором сообщают, какой у них фонд оплаты труда и какая среднесписочная численность сотрудников. Росстат делит одно на другое и получает среднюю зарплату.

При этом официальная статистика зарплат в 2022 году выглядит еще позитивнее, чем статистика доходов в целом. Согласно данным Росстата, за девять месяцев 2022-го реальные (то есть скорректированные на инфляцию) зарплаты упали всего на 1,5%. Однако ежемесячные данные по зарплатам, которые публикует Росстат, малоинформативны, предупредил в разговоре с „Медузой“ экономист и специалист по российскому рынку труда Владимир Гимпельсон. По его мнению, проблема в том, как именно формируется эта статистика:

Уровень доходов в 2022 году поддерживался прежде всего с помощью бюджетных денег, написала в своем итоговом обзоре главный экономист „Альфа-банка“ Наталия Орлова: доля государственных выплат в структуре доходов выросла c 20,6% (по итогам 2021-го) до 21,7% (в конце октября 2022-го). По ее мнению, в 2023 году бюджетная поддержка продолжится — поскольку начнется подготовка к президентским выборам (они должны пройти в 2024-м), которые в России традиционно сопровождаются выплатами населению.

По данным Росстата, за девять месяцев 2022-го реальные доходы сократились на 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По итогам 2022-го Минэкономразвития ожидает сокращение на 2,2% — это немного в контексте других недавних кризисов в российской экономике. Так, по итогам 2015-го, когда экономика страны ощутила на себе основной удар санкций за аннексию Крыма, а нефть в среднем стоила чуть более 50 долларов за баррель, доходы россиян сократились на 4%.

Статистический показатель, по которому принято судить о том, как меняется уровень жизни россиян, — реальные располагаемые доходы, то есть доходы за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию.

Судить о том, как война отразилась на уровне жизни россиян, можно было бы по статистике доходов, но имеющиеся официальные данные с трудом отражают реальную картину.

Есть и другие факторы, влияющие на показатели по безработице, в первую очередь крайне низкое пособие. Максимальный его размер на 2022 год — 12 792 рубля. „Если человек потерял работу, есть альтернатива — пойти получить пособие, но оно мизерное, жить на него нельзя, идти за ним в службу занятости — себя не уважать. И человек хватается за первую попавшуюся работу“, — отметил Гимпельсон.

„Гибкость зарплат“ — одна из причин, из-за которых в России стабильно невысокая безработица (с 2012-го безработица в РФ держится в районе 5%; уже на фоне войны, в октябре этого года она составила рекордно низкие 3,8%). В случае проблем работодателю проще так или иначе снизить зарплату (лишить премии, отправить в неоплачиваемый отпуск и т. д.), чем навсегда лишиться сотрудника, уволив его.

Изменение зарплат — главный способ реакции российского рынка труда на кризисы. Владимир Гимпельсон в разговоре с „Медузой“ подчеркнул, что для России в целом характерна „гибкость зарплат“: их размер без труда меняется и в большую, и в меньшую сторону. По статистике, примерно треть фонда оплаты труда составляют переменные выплаты (премии, бонусы, надбавки и т. д.), то есть компания может премировать сотрудников, если у нее хорошие финансовые результаты, или переложить на них часть своих потерь, лишив бонусов. Увидеть это в официальных данных прямо сейчас трудно: для этого нужно собирать сведения об оплате труда по одним и тем же людям на протяжении длительного периода времени.

Более того, сдавать такие отчеты обязаны только крупные и средние предприятия. Согласно официальным данным, в таких организациях трудоустроены только 32 из 72 миллионов работающих россиян. Зарплаты еще 40 миллионов работников Росстат в ежемесячном режиме не видит, а они, как правило, значительно ниже, чем в крупных и средних компаниях. По имеющимся данным понять, как на самом деле менялись зарплаты в РФ в течение 2022 года, пока невозможно, резюмировал Гимпельсон.

То есть условный „Газпром“ сложил зарплату условного [главы компании Алексея] Миллера и гардеробщика в удаленном офисе — и все поделил. Если, например, начальнику зарплату повысили, а гардеробщикам понизили, среднее значение может и вырасти.

Международная организация труда в одном из своих документов указывала, что в странах, где у людей нет „подушки безопасности“ в виде достаточного пособия по безработице или сбережений, всегда будет фиксироваться низкая безработица, потому что люди готовы браться за любую работу.

В России этому способствует структура занятости: сегмент индивидуальных предпринимателей (ИП), самозанятых и работающих неофициально легко „абсорбирует“ большое количество потенциально безработных людей. Например, человеку, потерявшему работу, довольно просто оформить статус ИП и устроиться на работу таксистом.

Владимир Гимпельсон отмечает: по совокупности всех этих факторов даже более серьезный кризис вряд ли способен спровоцировать действительно высокий уровень безработицы в России. Ведь примерно половина из 32 миллионов занятых на крупных и средних предприятиях — бюджетники. Из оставшихся 16 миллионов около пяти миллионов заняты в обрабатывающей промышленности, многие предприятия которой пока особенно сильно пострадали от санкций и ухода иностранных компаний — но даже массовые увольнения в этом секторе не слишком отразятся на общей статистике:

Представим себе, что из этих пяти миллионов [занятых в обрабатывающей промышленности] уволили 30%. Это огромная цифра — такое, конечно, можно представить, но в жизни этого быть не может. Это примерно 1,5 миллиона человек. Из них половина найдут работу или уйдут с рынка [труда], а половина, можно представить, станут безработными. Это огромная цифра, но эти 750 тысяч человек — около 1% всей рабочей силы. Ну, тогда у нас безработица вырастет с 4 до 5%. И что? И ничего.

А что у россиян с расходами? Стали экономить?

Понять, как изменилась жизнь в России, изучая то, как и сколько россияне зарабатывали, пока трудно — зато можно посмотреть, как они тратили. Судить об этом позволяет статистика розничной торговли. С марта 2022 года она в упадке. По итогам октября продажи продуктов были на 4,3% ниже, чем годом ранее, непродовольственных товаров — на 14,3%.