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28.12.2022, 11:42

МНЕНИЕ | Правы ли Кайя Канепи и Владимир Путин – спорт вне политики?

 
За 20 дней до начала войны российская делегация прошла маршем по пекинскому Олимпийскому стадиону на глазах у Владимира Путина.
За 20 дней до начала войны российская делегация прошла маршем по пекинскому Олимпийскому стадиону на глазах у Владимира Путина.
ФОТО: JONATHAN ERNST | REUTERS/SCANPIX

Почему надо снимать с соревнований хороших российских спортсменов, которые никого не убивали и выступают за мир?

Честно говоря, я даже немного удивлен, что мне снова приходится об этом писать. Казалось, что среди эстонцев существует консенсус, по крайней мере, по этому вопросу. Я ошибался. И Кайя Канепи, изложившая свою позицию в заявлении, переданном Eesti Päevaleht, безусловно, не единственная эстонка, которая считает, что „спорт и политика должны быть отделены друг от друга“, и выступает за то, чтобы „российские спортсмены могли соревноваться“.

Давайте обсудим и поспорим, оставив в стороне эмоции, ненужное навешивание ярлыков и инстинктивное желание не занимать позицию Владимира Путина по какому-либо вопросу. Может, Канепи, ​​Путин и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах действительно правы, а российских спортсменов обижают? В любом случае Канепи похвалили за смелое и ясное изложение своей точки зрения.

RusDelfi
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