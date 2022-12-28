ВИДЕО | Комнату Месси в кампусе Университета Катара, где жила сборная Аргентины, превратят в музей

Аргентинская сборная на ЧМ проживала в Катарском университете в Дохе, а Месси проживал в комнате B201. Там находится пара односпальных кроватей, кресла, диван с подушками и большой телевизор. На двери номера будут размещены аргентинский герб и надпись „Л. Месси“.

Кампус учебного заведения, в котором команда жила во время соревнования, оформлен в сине-белые тона, в нем размещены плакаты с изображением чемпионов мира, их подписанные футболки.

Лионель Месси сыграл во всех матчах сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года, победив в финале сборную Франции в серии пенальти. Месси был признан лучшим игроком турнира финального матча.