The Insider: Пропутинские акции в Германии организует Кремль

Новое расследование издания The Insider, опубликованное во вторник, 27 декабря, посвящено активности пророссийских сил в Германии и их связям, с одной стороны, с Кремлем, с другой - с немецкими ультраправыми. Как отмечает издание, многочисленные сторонники „русского мира“ из Германии изменили свою тактику. Если весной они устраивали автопробеги и митинги в поддержку Путина и войны, то теперь выходят на акции против НАТО и „за мир“ с Россией. Организаторы этих мероприятий позиционируют себя как независимые активисты, однако расследование показало, что они действуют в активном взаимодействии с российским посольством, а в качестве своих союзников привлекают местных ультраправых.

Кто финансировал „автопробег позора“

Пик активности сторонников Путина в Германии пришелся на середину весны. Наиболее заметными их акциями стали автопробеги в поддержку России и против русофобии. Самый масштабный, который немецкие СМИ затем назвали „автопробегом позора“, прошел 3 апреля в Берлине. Колонна из нескольких сотен автомобилей выдвинулась из пригорода Берлина и проехала через весь город, сделав остановку в Трептов-парке, где находится советский воинский мемориал. Участники автопробега размахивали флагами России и СССР, включали на полную громкость песни на русском и выкрикивали оскорбления в адрес украинских беженцев.

Автопробег пытались представить как низовую инициативу, однако с большой вероятностью он был проведен на деньги российского посольства, рассказал The Insider координатор правозащитных программ организации „Свободная Россия - Берлин“ (Freies Russland Berlin) Алексей Козлов. По его словам, затратное мероприятие неизбежно требовало внешнего финансирования.

А позже в апреле стала очевидна связь организаторов автопробега с дипмиссией России. Выступавшие в роли координаторов мероприятия российский немец Кристиан Фрайер (Christian Freier) и местный бизнесмен Рене Херман (Rene Hermann) были замечены на посольском мероприятии у мемориала на Зееловских высотах.