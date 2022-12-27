Путин запретил поставлять российскую нефть покупателям, соблюдающим установленный Западом потолок цен

Соглашение о потолке цен на российскую нефть, перевозимую по морю в страны Евросоюза, Австралию и страны „Большой семерки“, начало действовать 5 декабря. Эти страны с некоторыми исключениями договорились покупать и перевозить нефть из России только в том случае, если ее цены не превышает 60 долларов за баррель. На Западе объясняют введение этой меры тем, что она сократит поступления в российский бюджет и усложнит для РФ возможность финансирования войны.