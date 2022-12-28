БЛОГ УКРАИНКИ | Эта эмиграция меня закалила, сделала сильнее: как украинские беженцы готовятся к зимним праздникам

Я продолжаю общаться со своими друзьями, которые сейчас находятся в Украине и спрашиваю, как они собираются отмечать Новый год. У меня здесь, в Таллинне, наряжена елка, я уже продумала новогоднее меню, я точно знаю, что у меня будет возможность накрыть стол и надеть красивое платье. А у них этого всего нет, нет света, нет тепла, нет горячей воды. Они не уверены, что смогут приготовить оливье, нарядить елку и пойти празднично одетыми в ресторан. Но они точно знают, что готовы это все терпеть, потому что кто-то сейчас на фронте отвоевывает каждый кусочек нашей украинской земли. Кто-то стоит в окопах в зимний холод и ценой своей жизни приближает нашу победу. Сегодня показали в эфире бойца-гранатометчика с позывным Мамай, который уже 5-й месяц сражается за каждый сантиметр Бахмута (Донецкая область). Он рассказывал о том, как там - в самой сейчас горячей точке страны - тоже праздновали Рождество. Несмотря ни на что, несмотря на то, что стоят там наши ребята насмерть. Сравнивал битву под Бахмутом с исторической битвой в 1659 году под Конотопом. Тогда русские войска наступали отчаянно и долго, но проиграли битву войскам коалиции, которые возглавлял украинский гетьман – киевский шляхтич Иван Выговский.

Мои друзья говорят мне, что уже ко всему приспособились, и что если не будет света на Новый год они зажгут свечи и так будет очень даже романтично. А если не смогут приготовить еду, то во дворе дома разожгут костер и пожарят мясо. И позвонить мне смогут, потому что обзавелись „старлинком“ и к елке на Софиевскую площадь поедут, потому что она работает на подаренных Украине генераторах, и там они будут греться и петь игристое за нашу победу! Я слушаю их и меня распирает гордость. Я восхищаюсь их силой духа, их стойкостью, их терпением, их взаимопомощью, их человечностью, их бесстрашием и стремлением выжить и победить любой ценой! Я верю и знаю, что следующий Новый год я буду точно встречать в Украине в кругу своих друзей, и не важно где это будет - Львов, Одесса, Киев или Буковель… Хотя хотелось бы опять в Сходницу – курорт во Львовской области, где в прошлом году я встречала Рождество. Тогда Италия отменили перелеты в Украину из-за ковидной ситуации, и я была просто в отчаянии – „как так, я не полечу в Милан на Рождество!“ Мои друзья, которые держат отель „Счастье“ в Сходнице, утешили меня и пригласили к себе в гости. Тогда я все равно была зла на все на свете и сокрушалась: как же так, опять новогодние праздники в Украине. Сейчас вспоминаю те дни и думаю, как правильно распорядилась моя судьба! И как же круто было в том парк-отеле „Счастье“, но тогда я этого счастья не осознавала. В Италию теперь можно полететь в любой момент, а вот отметить Рождество в той Украине, какой она была до войны - точно нет. Но я верю, что все будет и будет еще в тысячу раз лучше – мы отстроим нашу Украину и сделаем ее самой процветающей страной во всем мире!