БЛОГ УКРАИНКИ | Эта эмиграция меня закалила, сделала сильнее: как украинские беженцы готовятся к зимним праздникам
Киевлянка Инна Гордиенко продолжает вести блог RusDelfi о жизни украинцев в Эстонии.
Вот и подходит к концу год… очень тяжелый год, страшный год для моей страны. Год, который невозможно будет забыть, но который не захочется вспоминать никогда. Я знаю, что миллионы людей во всем мире сейчас подводят итоги своего года, вспоминают яркие моменты и составляют планы на будущее. А мне, как и 40 миллионам украинцев сделать это не просто. Война унесла бессчетное количество жизней, оставила множество украинцев без крыши над головой, лишила родных и близких. О потерях и тех трагедиях, которые принесла в наши семьи война можно говорить долго и для этого не хватит одной книги, не то, что одного блога. Но все-таки в новый год хочется о хорошем. Меня распирает гордость за свою страну, и об этом я готова говорить много! Война пробудила в нас желание восстановить историческую справедливость и сплотила нас вокруг самых главных ценностей – сохранение жизни своей семьи, своей земли и своей идентичности! Нас объединило общее горе и никогда мы не были так едины как сейчас. Украинцы показали всему миру, что они готовы бороться за свою свободу и за свою землю до конца. Они готовы бороться за ценности свободы, безопасности и демократии всего мира. „Украина держит оборону и никогда не сдастся“, - заявил на прошлой неделе президент Украины Зеленский в своей выдающейся речи перед членами Конгресса США. И это абсолютная правда: наш народ невозможно победить, нашу веру невозможно сломить, нашу волю невозможно уничтожить. Мы будем праздновать Рождество и Новый год вопреки всему, вопреки всем тем зверствам, которые несет российская агрессия. „Даже если не будет электричества, свет нашей веры в себя не погаснет…. Украина сильна и жива“, – этим словам президента Украины аплодировал зал американского Конгресса стоя. Это была историческая речь нашего президента, которую сравнивают с выступлением Черчилля перед Конгрессом США во времена второй Мировой войны. Я думаю, после нашей победы мы обязаны издать сборник военных выступлений президента – каждое из них это однозначно история этой войны и история каждодневного сопротивления нашего народа!
Я продолжаю общаться со своими друзьями, которые сейчас находятся в Украине и спрашиваю, как они собираются отмечать Новый год. У меня здесь, в Таллинне, наряжена елка, я уже продумала новогоднее меню, я точно знаю, что у меня будет возможность накрыть стол и надеть красивое платье. А у них этого всего нет, нет света, нет тепла, нет горячей воды. Они не уверены, что смогут приготовить оливье, нарядить елку и пойти празднично одетыми в ресторан. Но они точно знают, что готовы это все терпеть, потому что кто-то сейчас на фронте отвоевывает каждый кусочек нашей украинской земли. Кто-то стоит в окопах в зимний холод и ценой своей жизни приближает нашу победу. Сегодня показали в эфире бойца-гранатометчика с позывным Мамай, который уже 5-й месяц сражается за каждый сантиметр Бахмута (Донецкая область). Он рассказывал о том, как там - в самой сейчас горячей точке страны - тоже праздновали Рождество. Несмотря ни на что, несмотря на то, что стоят там наши ребята насмерть. Сравнивал битву под Бахмутом с исторической битвой в 1659 году под Конотопом. Тогда русские войска наступали отчаянно и долго, но проиграли битву войскам коалиции, которые возглавлял украинский гетьман – киевский шляхтич Иван Выговский.
Мои друзья говорят мне, что уже ко всему приспособились, и что если не будет света на Новый год они зажгут свечи и так будет очень даже романтично. А если не смогут приготовить еду, то во дворе дома разожгут костер и пожарят мясо. И позвонить мне смогут, потому что обзавелись „старлинком“ и к елке на Софиевскую площадь поедут, потому что она работает на подаренных Украине генераторах, и там они будут греться и петь игристое за нашу победу! Я слушаю их и меня распирает гордость. Я восхищаюсь их силой духа, их стойкостью, их терпением, их взаимопомощью, их человечностью, их бесстрашием и стремлением выжить и победить любой ценой! Я верю и знаю, что следующий Новый год я буду точно встречать в Украине в кругу своих друзей, и не важно где это будет - Львов, Одесса, Киев или Буковель… Хотя хотелось бы опять в Сходницу – курорт во Львовской области, где в прошлом году я встречала Рождество. Тогда Италия отменили перелеты в Украину из-за ковидной ситуации, и я была просто в отчаянии – „как так, я не полечу в Милан на Рождество!“ Мои друзья, которые держат отель „Счастье“ в Сходнице, утешили меня и пригласили к себе в гости. Тогда я все равно была зла на все на свете и сокрушалась: как же так, опять новогодние праздники в Украине. Сейчас вспоминаю те дни и думаю, как правильно распорядилась моя судьба! И как же круто было в том парк-отеле „Счастье“, но тогда я этого счастья не осознавала. В Италию теперь можно полететь в любой момент, а вот отметить Рождество в той Украине, какой она была до войны - точно нет. Но я верю, что все будет и будет еще в тысячу раз лучше – мы отстроим нашу Украину и сделаем ее самой процветающей страной во всем мире!
Экскурсия на украинском языке и вышиванки на таллиннской ярмарке
В Таллинне новогодние праздники уже давно идут полным ходом. В каждом районе эстонской столицы зажгли огни своей елки, и каждая по-своему красива и нарядна. Но я чаще езжу к главной елочке – на Ратушную площадь. В последний мой приезд я обошла ее вокруг и обнаружила на ветках с елочными игрушками письма деток из Украины. Это было так трогательно. Конверты были разрисованы украинской символикой и фразами „Слава Украине“, но я не могла заглянуть внутрь и прочитать их просьбы к Санте. Думаю, многие из них, если не большинство, просили вернуть их побыстрее на родину и конечно же окончания войны!
Прошлась в который раз по ярмарке и в который раз поймала себя на мысли, как же близки по духу эстонская и украинская культуры. Народное творчество местных мастеров очень напоминает мне промысел западной Украины. Те же шерстяные носочки и варежки, поделки из кожи, теплые узорчатые накидки из валеной шерсти, яркие твидовые юбки, и даже вышиванки! Только узоры другие. Хотя нашла сорочки, где вышито белым по белому и еле сдержалась, чтобы не купить.
Свернула от Ратушной площади на улицу Kuninga и зашла в Музей рыцарских орденов, где совсем недавно запустили украиноязычный гид – первый в эстонских музеях! Теперь можно послушать увлекательную экскурсию на украинском языке. Эта инициатива была запущена Первой леди Украины – Еленой Зеленской и поддержана Посольством Украины в Эстонии. Всем украинцам, проживающим сейчас в Таллине, очень рекомендую посетить этот музей! Во-первых, таких музеев во всем мире только два: еще один находится в Париже. В подавляющем большинстве музеев к орденам относятся как к аксессуарам, а в Таллиннском музее представлена вся история развития орденов: откуда вообще пришла традиция носить орден, почему высшей наградой практически всех стран, в том числе не христианских являются ордена, чем различаются степени орденов…
Конечно, мне было безумно интересно прослушать истории орденов Баварии, Японии, Австрии, Британии, но больше всего тронула история, связанная с Украиной. Ее мне рассказала лично директор музея Екатерина Лапиньш. Она об ордене Георгия Орлика, который был подарен Таллиннским музеем Украине и теперь является собственностью музея в Батурине. Георгий Орлик – сын Филиппа Орлика, которого считают создателем первой украинской Конституции. Он служил при шведском и французском дворах и дослужился до фельдмаршала Франции. Имел ряд орденов, в частности, французский военный орден Святого Людовика и орден Меча – немецкий орден, выдававшийся только высшим чинам офицеров за выдающиеся заслуги перед государством. Вот этот орден Меча был найден Таллиннским музеем в списках орденов, и с помощью королевской орденской канцелярии и с разрешения самого шведского короля была сделана копия. Над ее производством целый год работал современный шведский придворный ювелир, поскольку эта работа очень сложная и требует определенных навыков и высокого мастерства. Теперь я безумно хочу опять попасть в Батуринский музей и собственными глазами увидеть экспонат, который, бесспорно, является предметом славы и гордости всех украинцев.
А еще меня покорила история бразильского ордена розы. Он был учрежден бразильским императором Педру-Педру в честь своей второй жены, хотя это и не женский орден (оказывается, есть серия женских орденов, которыми женщины мира награждаются по сегодняшний день). Ему сложно было найти европейскую принцессу, которая согласился бы ехать в Бразилию и быть так далеко от европейского света. Но принцесса нашлась и когда император увидел ее впервые, при виде красоты невесты упал в обморок. В день свадьбы он учредил орден розы – это был любимый цветок невесты. Для того, чтобы подтвердить свою верность новой жене (в предыдущем браке император был не очень верным мужем), он попросил на ордене отчеканить слоган: любовь и верность! Говорят, семья у них была прекрасная – принцесса стала хорошей мачехой для пяти детей императора и сделала очень много для развития и процветания Бразилии.
Я уверена, каждый сможет найти свою интересную историю в этом музее, к тому же в ближайшее время музей планирует выставку украинских орденов и думаю, это будет очень познавательно. Кстати, вход в музей до сих пор для всех украинцев бесплатный!
Накануне Нового года, несомненно, хочется посещать места и мероприятия, которые поднимают настроение и дарят нам частичку родной Украины. Мы в эстонской Спилке украинской молодежи (СУМ), действующей при Ассоциации украинских организаций в Эстонии решили на постоянной основе проводить вечорницы, которые испокон веков устраивали наши предки в канун светлых зимних праздников. Стартовали с Дня Николая и порадовали украинцев, которые вынуждены были бежать от войны в Таллинн, теплым настоящим украинским вечером. Было такое впечатление, что все мы на один день оказались на хуторе близ Диканьки. Украинцы делились своими историями: почему выбрали Эстонию, когда спасались от ракет и бомбежек, как обустроили здесь свой быт, как удалось найти работу и как мечтают вернуться домой и обнять всех близких. Нас всех объединила здесь Эстония и мы все ей бесконечно благодарны! Эти слова благодарности звучали из уст всех собравшихся в тот вечер.
Эстонское правительство и народ Эстонии сделали для моей страны очень много. Они первые передали нам вооружение в самом начале полномасштабной войны, когда другие страны опасались это делать. Эстония первой проголосовала в Ригикогу за очень важные решения, первой предоставила мобильные госпитали, первой приступила к восстановлению одной из областей Украины – Житомирской области. Она наш лучший партнер и союзник в этой жестокой кровавой войне. Она приняла почти 100 тысяч украинских беженцев и до сих пор продолжает это делать. И мы все украинцы, находящиеся здесь ценим это и благодарим от всего сердца… Да, нам тяжело, да мы вынуждены приспосабливаться к новым для нас условиям, мы вынуждены идти на работу, которая не всегда соответствует нашей квалификации, мы вынуждены учить сложный для нас язык, мы вынуждены сосуществовать на одной территории с русским населением, которое не всегда настроено к нам дружелюбно! Но у нас есть крыша над головой и над ней не летают вражеские снаряды. Эта эмиграция меня закалила, сделала сильнее, заставила освоить новые знания, оценить то, что я раньше недооценивала.
Я впервые в жизни занялась волонтерской работой – это важный опыт и, наверное, сейчас его приобретает каждый украинец. Волонтерский штаб, который был создан при Ассоциации с начала войны работает по сегодняшний день. Мы продолжаем передавать на фронт и для ЗСУ гуманитарные грузы, амуницию, снаряжение… но сейчас эта работа перешла в привычное и понятное русло, а когда я приехала в конце февраля, мы работали 24/7. Мы учились всему на ходу, делали то, что никогда не делали раньше, не успевали есть и спать. Но никто не жаловался, все понимали ситуацию и понимали, что им там намного тяжелее.
Потом меня пригласили писать блоги, и я тоже начала делать это впервые. В Украине я, конечно, писала, и работа в сфере PR была для меня привычным делом, которым я занимаюсь уже почти 20 лет. Но журналистская работа, в том числе, проведение интервью (на сегодня вышло 6 развернутых интервью с украинскими беженцами в Эстонии) – для меня новый интересный и очень полезный опыт. Я сама частый гость всевозможных эфиров и интервью, и максимально стараюсь доносить правду до русскоязычных людей, живущих в Эстонии, которые в силу разных обстоятельств не понимают или не хотят разобраться в том, что происходит на самом деле. Что это настоящая война России против Украины и геноцид украинского народа. Я работаю на информационном фронте, и наверное, это моя основная миссия в это тяжелое для моей страны время.
Я начала учить эстонский язык, один из самых сложных языков, и это тоже некий вызов. На прошлой неделе я сдала тест на 29 из 30 возможных и получила диплом о прохождении первого уровня обучения. Многие друзья спрашивают меня – зачем тебе этот язык? Ты ведь не собираешься там оставаться и какой тогда смысл в его изучении? Но я думаю по-другому, мне кажется, это как минимум дань уважения стране, в которой я живу уже около года, которая, приютила меня и дала мне все для нормальной и комфортной жизни. Во-вторых, любой новый язык расширяет кругозор, тренирует память и дает возможность более уверенно чувствовать себя в этом мире. Я хочу общаться с эстонцами на эстонском и это моя задача на следующий год.
Украинцы достаточно быстро интегрируются в эстонское сообщество – они учат язык, проходят курсы адаптации, многие уже активно работают. Более 40% украинцев трудоустроились в Эстонии, и это достаточно большой показатель по сравнению с другими странами, которые приняли украинских переселенцев. Я пытаюсь интегрироваться в свое пиар-сообщество и была приглашена прочитать лекцию для эстонского пиар-комьюнити относительно коммуникаций, которые происходят сейчас в Украине на государственном и частном уровне. Это была очень интересная дискуссия, потому что Украина сейчас обладает такой мощной коммуникационной армией, которая бесспорно побеждает Россию в информационном пространстве и может быть ярким примером такой борьбы для других стран. Я готова делиться своим опытом и опытом нашей страны в стратегических коммуникациях, и мне приятно, что эстоноземельцы готовы сотрудничать с нами в этих вопросах.
А вообще, я думаю, что об этом всем опыте пребывания в Эстонии, о жизни украинских переселенцев в северной стране, которая также имеет русского соседа, и которая в свое время пострадала от коммунистического режима, я напишу книгу. Мои блоги – это уже немалая часть этой работы. Не знаю, хватит ли у меня сил, еще раз пережить все то, что произошло с моим народом за эти страшные 10 месяцев и пропустить это через себя… Но я постараюсь, и это еще одна моя масштабная задача на следующий год. Я знаю, он будет сложным для Украины, но это будет наш победный год! Год, который изменит понимание мировой политики в целом и расстановку сил на геополитической карте. Год, который заставит все мировое сообщество провести переоценку ценностей. Год, который покажет всему человечеству, что правда и справедливость существует и что Свет всегда побеждает Тьму.