Действия стран Запада и подконтрольного им [Владимира] Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса. Стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя. Главным бенефициаром конфликта выступают США. Они делают все, чтобы затянуть конфликт и придать ему более ожесточенный характер. В том числе сознательно накачивают киевский режим оружием. Заявления стран Запада о неприемлемости прямого столкновения НАТО с РФ — чистой воды лицемерие. Члены альянса уже стали стороной конфликта. Вашингтон и Киев могут в любой момент прекратить бессмысленное сопротивление. Наши предложения по демилитаризации и денацификации врагу известны. Дело за малым — выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России.

Вопрос о применении ядерного оружия следует адресовать Западу. Там раскручиваются спекуляции о применении РФ ядерного оружия в Украине. Курс Запада на сдерживание России рискует скатиться к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Мы предупреждаем, что в ядерной войне не может быть победителей. На Западе отбросили какие-либо приличия. В Вашингтоне некие „неназванные официальные лица“ из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю „обезглавливающий удар“. По сути, речь идет об угрозе устранения главы российского государства. Если такие идеи кем-то вынашиваются, этот кто-то должен подумать о возможных последствиях.

Наши отношения с Евросоюзом находятся на самом низком историческом уровне. После начала „спецоперации“ в Брюсселе объявили нам гибридную войну. Власти стран ЕС следуют в кильватере антироссийского курса заокеанского гегемона и действуют в ущерб интересам и благополучию своих граждан. Мир клином на Евросоюзе для нас не сходится. Продолжим работать с немногими европейцами, кто ценит дружбу с РФ. С русофобами сотрудничать не будем.