Не только тролли. Как арсенал российских пропагандистов пополнился фейковыми обложками и фальшивыми видео мировых СМИ

Хотя от Charlie Hebdo можно ожидать едких и даже провокативных карикатур практически на любую тему, обложки с Джонсоном и Зеленским-собакой в их картотеке нет. Ее не обсуждали пользователи соцсетей, как это обычно происходит с новыми выпусками французского журнала, о ней не писали крупные СМИ, а все упоминания на иностранных языках – переводы или репосты публикаций в русскоязычных соцсетях. Впервые эта обложка, как выяснили фактчекеры из проекта „Проверено“, была размещена 12 июля в Telegram-канале „Небожена“ с полумиллионом подписчиков. Этот анонимный канал о светской хронике, название которого отсылает к популярной светской обозревательнице Божене Рынске, существует с 2018 года и занял свое место в российском медиаландшафте – например, его (повторимся, достоверно не известный) автор опубликовал на сайте весьма крупной и подконтрольной Кремлю „Газеты.ру“ заметку об итогах 2021 года под названием „Блогеры – антигерои года“.

Charlie Hebdo – главный сатирический журнал Франции, который известен своим жестким юмором и бескомпромиссным отношением к политикам, активистам, знаменитостям и общественным деятелям самых разных взглядов. Издание стало всемирно известным в 2012 году, опубликовав карикатуры на пророка Мухаммеда; спустя три года в редакцию Charlie Hebdo ворвалось двое террористов, которые убили 12 человек, в том числе главного редактора Стефана Шарбонье и нескольких карикатуристов.

7 июля Борис Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. Спустя неделю глава фракции „Справедливая Россия — За правду!“ в нижней палате российского парламента и экс-глава верхней палаты Сергей Миронов опубликовал в Twitter обложку журнала Charlie Hebdo — на ней гоблин с головой и шляпой, вместе образующими карту Великобритании, срыгивает бывшего главу кабинета министров. В правом нижнем углу карикатурист изобразил собаку с лицом президента Украины Владимира Зеленского, во рту у которого — человеческая рука с нашивкой полка „Азов“. Обложкой также делились как крупные российские Telegram-каналы с сотнями тысяч подписчиков, так и обычные пользователи соцсетей.

Изменила свой подход и пропаганда: всё больше контента, поддерживающего официальную позицию Кремля, создают не традиционные СМИ, а блогеры (преимущественно на платформе Telegram). Это и „военные корреспонденты“, и популярные телеведущие, и „эксперты“ с сомнительной квалификацией, и анонимные „аналитики“, на которых подписываются сотни тысяч людей. В последние месяцы прокремлевские Telegram-каналы стали использовать метод, который раньше пропаганда применяла довольно редко, – они начали размещать полностью сфальсифицированные сообщения зарубежных медиа. Фактчекеры из разных стран мира обнаружили более 20 примеров таких публикаций, сначала ставших вирусными в Telegram, а затем попавших и в традиционные медиа.

в самом конце ноября было опубликовано интервью папы римского Франциска, в котором тот назвал чеченцев и бурятов „самыми жестокими“ участниками войны в Украине. Российские власти бурно отреагировали на эти слова, припомнив понтифику крестовые походы и обвинив в связи с „ЛГБТ-лобби“, а Telegram-каналы опубликовали очередные фейковые обложки. На одной, якобы нарисованной Charlie Hebdo, Франциск трогает за ягодицы подростка, на другой (авторство приписали турецкому LeMan) папа римский, стоящий рядом с мужчиной в нацистской форме, говорит: „Чеченцы! Настоящие живодёры! Не то что мы!“

в начале октября появляется первая обложка из США – якобы журнал Mad опубликовал рисунок, на котором Джо Байден изображён в образе Лаокоона со знаменитой античной статуи , вот только в „образе“ змей выступают недавно взорванные трубы газопровода „Северный поток“, а рядом все тот же президент Украины. „Конечно, это был Байден, он просто забыл“, – гласит подпись (в причастности к взрыву трубопроводов на дне Балтийского моря президент РФ Владимир Путин обвинял как раз „англосаксов“);

ближе к концу сентября география расширяется – на этот раз по Telegram-каналам начинают распространять обложку испанского издания El Jueves. На ней изображены лидеры стран НАТО, смотрящие видеообращение Владимира Путина – главы западных государств при этом мочатся, а потоки мочи образуют аббревиатуру OTAN, название Североатлантического альянса на испанском языке;

на рубеже августа и сентября в Сети появилась якобы обложка Charlie Hebdo, на которой президент Франции Эмманюэль Макрон поливает из водомёта протестующих французов, в левом нижнем углу – вновь собака с лицом Владимира Зеленского (спустя две недели украинский президент в том же „образе“ появился на тоже фейковой обложке вместе с новым британским королем Карлом III);

После обложки с Джонсоном в Интернете стали вирусными по меньшей мере 15 фейковых обложек Charlie Hebdo и других менее известных сатирических журналов из США, Турции, Испании и Германии. Их репостят интернет-пользователи из разных стран, при этом (вот так совпадение) все эти обложки так или иначе посвящены не столько новостям, сколько тому, как их освещают в российских государственных и провластных СМИ. Вот лишь несколько примеров:

Казалось бы, очередной фейк из российского сегмента Telegram, на фоне сообщений о „постановочных“ кадрах удара по роддому в Мариуполе и массовых убийств во время оккупации Бучи – относительно безобидный. Вот только с истории о выпуске Charlie Hebdo, первую страницу которого якобы украсила карикатура на Джонсона и Зеленского, началась целая серия публикаций, с помощью которых интернет-пользователям хотят доказать: в Европе и других частях света очень устали от помощи Украине и всячески поддерживают действия Кремля. Обыватели ведь не пойдут изучать результаты соцопросов, согласно которым осенью 2022 года три четверти жителей ЕС и США поддерживали помощь Украине, а в некоторых странах (например, Швеции, Финляндии и Нидерландах) этот показатель и вовсе превышал 90%.

Ни Charlie Hebdo, ни их коллеги из других стран не выпускали номеров с этими обложками, что доказали фактчекеры „Проверено“ и некоторых фактчекерских проектов. Этих карикатур нет на сайтах упомянутых сатирических изданий, под теми же номерами публиковали совсем другие выпуски, а на обложках использованы устаревшие штрих-коды и допущены грамматические ошибки (например, на описанной выше обложке с Макроном – сразу три). Главный объект внимания российских Telegram-каналов, журнал Charlie Hebdo, даже выпустил специальное заявление, в котором опроверг какую-либо причастность к созданию вирусных карикатур.

Более того, как выяснили фактчекеры, все эти обложки впервые появились в русскоязычном сегменте Telegram, а вовсе не в соцсетях или на сайтах сатирических журналов. Например, две обложки (про Карла III и „Северный поток“) первой запостила Кристина Потупчик – медиаменеджер и бывший комиссар прокремлевского молодёжного движения „Наши“. С ней связывают и анонимный канал „Небожена“, который раньше остальных опубликовал карикатуру на Джонсона – строго доказать, что его ведет Потупчик, пока что не удалось, сама медиаменджер отказывается комментировать эти слухи.

По нашей просьбе журналисты издания „Важные истории“ написали Кристине Потупчик и задали ей вопросы о причастности к распространению фейковых обложек и фальсифицированных репортажей мировых СМИ, в которых президента Украины сравнивают с черной дырой. Медиаменеджер прочла отправленные ей сообщения, но не ответила на них. Аналогично поступил и сотрудник „Небожены“, контактные данные которого указаны в описании Telegram-канала.



Про обложку об отключении электричества в Киеве первым рассказал Яков Кедми — постоянный гость эфиров телеведущего Владимира Соловьева. Карикатура на Макрона (и Зеленского) впервые появилась в Telegram-канале „Пул N3“ – его ведет Дмитрий Смирнов, представляющий одну из крупнейших в России газет, „Комсомольскую правду“, в журналистском пуле, который сопровождает президента РФ на мероприятиях в России и за ее пределами. Другие обложки первыми публиковали каналы с говорящими названиями вроде „Украинский фреш“, Putin TG Team, „Путин в Telegram“ и VZoneNews.

