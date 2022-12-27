Итоги 2022 года: названы самые надежные автомобильные марки

Corolla Hybrid, Corolla Cross и Prius считаются самыми надежными моделями Toyota. „Позиция Toyota как лидера качества не вызывает большого удивления. Опять же, по моделям гибриды и подключаемые гибриды превосходят традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, хотя с двумя силовыми агрегатами они более механически сложны,“- сказал Хенрик Хенк, директор по продажам Toyota Elke.

Хенк добавил, что в случае с Toyota причина успеха может заключаться в рекуперативном торможении гибридных автомобилей, при котором потребляется меньше тормозных колодок и дисков, и ,соответственно, затраты на техническое обслуживание ниже, а также в том, что некоторые механические элементы в гибридных автомобилях были удалены, а это значит, что меньше деталей, нуждающихся в ремонте.

Наиболее надежными являются седаны, хэтчбеки и купе.

Consumer Reports оценивает надежность автомобильных марок на основе отзывов автовладельцев. Показатели доверия к моделям автомобилей рассчитываются на основе проблем, возникших в течение одного года, которые разделены на 17 различных категорий. Это могут быть, например, проблемы с коробкой передач, тормозами, электроникой или двигателем. Больше всего на оценку влияют двигатель, коробка передач и трансмиссионная система, потому что они дороже в ремонте и в худшем случае могут привести машину в негодность.

Марки автомобилей ранжируются на основе средней прогнозируемой надежности, которая рассчитывается по 100-балльной шкале. Рейтинги обычно находятся в диапазоне 41-60 баллов. Согласно опросу 2022 года, производителям автомобилей больше всего доверяют Toyota (72 балла), Lexus (72 балла) и BMW (65 баллов). В конце строчки оказались Jeep с 30 очками и Mercedes с 26 очками.

По сравнению с прошлым годом Toyota улучшила свои позиции, а Lexus, ранее занимавший первое место, переместился на вторую позицию. В этом году BMW улучшила свои позиции на 10 позиций.