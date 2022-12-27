„Самолет сложился как гармошка“. 55 лет назад произошла самая крупная авиакатастрофа в истории Латвии

При пролете дальнего приводного радиомаяка (ДПРМ) на высоте 300 м (примерно в 4 км от взлетно-посадочной полосы) на борту создалась аварийная ситуация, что привело к резкому вертикальному снижению. Тогда пилот решил пойти на второй круг. Убрали шасси, но тут что-то случилось с двигателем, самолет резко накренился примерно на 40 градусов и начал терять высоту. Как следует из отчета госкомиссии, „самолет в 1800 м после пролета ДПРМ и в 250 м левее огней подхода первоначально соприкоснулся с землей и углом тангажа нижней частью фюзеляжа с убранными шасси. На заснеженном поле остался след от касания фюзеляжем длиной 22 м, а также след от касания лопастями левого винта“. Второе столкновение с землей произошло в 1410 м от места первого касания, практически на линии посадки.

Согласно официальным данным, в 08.13 командир экипажа Александр Костырин установил связь с диспетчером Иваном Лукьяновым, доложил расчетное время прибытия и получил условия захода на посадку. Обычно самолет заходил на посадку против ветра, со стороны Риги, но в тот день экипаж АН-24Б решил садиться со стороны моря. Диспетчер сначала не хотел давать посадку именно с этой стороны, но командир экипажа убедил, что все условия позволяют произвести маневр.

30 декабря 1967 года тоже пришлось на субботу. Накануне Нового года люди торопились домой, чтобы встретить праздники в кругу семьи. Кто-то спешил на день рождения к родственникам, кто-то собирался отправиться в рейс. В 08.29 при заходе на посадку самолет, которым управлял экипаж 106-го летного отряда, рухнул недалеко от железнодорожного переезда. Это случилось между хуторами Балиню и Слиежу. Радиус разброса обломков составил более 200 метров. Местные жители утверждают, что они до сих пор каждый год находят на полях обломки фюзеляжа АН-24Б.

Дело о крушении рейса Л-51 было засекречено, и информацию о нем до сих пор можно найти только в Госархиве Латвии. Выдвигались разные версии причин катастрофы: ошибка в действиях экипажа, проблемы с двигателем, которые были дважды зафиксированы за 45 минут полета, и даже диверсия. Следственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стал отказ левой силовой установки, которая работала в режиме обратной тяги.

Свидетели вспоминают, что когда произошла катастрофа, было еще темно. Сначала все слышали гул самолета, а затем звук, напоминающий взрыв: „Мы поспешили к месту падения. Кругом было тихо и темно. Только кто-то кричал по-русски: „Помогите, помогите!“ Это был командир экипажа“. По свидетельствам очевидцев, по усыпанному обломками и человеческими телами полю ходил командир экипажа и все время повторял: „Почему я остался жив?“

Сразу же после трагедии место падения плотно оцепили сотрудники милиции, сюда же прислали и военнослужащих. В зону крушения никого не пускали, а Лиепайский аэропорт временно закрыли с формулировкой: „По техническим причинам“. Все участники тех событий давали подписку о неразглашении, объясняться пришлось и местным жителям, которые оказались в ранний час в зоне падения. Как отмечает в издании Liepājas Vēstules журналист Интс Грасис, посвятивший много времени изучению авиакатастрофы, городской газете „Коммунист“ запретили сообщать о ЧП. Более того, даже соболезнования, которые публиковались в газете, принимали в ограниченном количестве, чтобы не вызывать у населения лишних вопросов.

Журналист Интс Грасис полагает, что АН-24Б мог произвести посадку и с одним работающим двигателем, но эту возможность тогда исключили несколько обстоятельств: на левом двигателе не сработала автоматическая система флюгирования. Пилоту нужно было повернуть лопасти пропеллера с помощью специального автоматического устройства. Но модель была новая: самолет построили в 1966 году, модель еще полностью не испытали и не подключили. Это же можно было сделать и вручную, но получилось только перед самым падением. Кроме того, ручка управления левого двигателя уже зашла за защелку: когда правый винт начал тянуть самолет вперед, левый все еще тянул назад. В результате самолет с креном пошел вниз. Ситуацию усугубили преждевременно убранные шасси и закрылки.

Почти у самой земли телеграфным столбом отрезало правое крыло. Самолет начал разваливаться, но не загорелся. Как выяснилось позже, второй пилот перед гибелью успел нажать кнопку системы пенотушения.

Аусма Бликерте, которая в 1967 году работала в больнице медсестрой, вспоминает 30 декабря как самый большой кошмар своей жизни. За жизнь выживших день и ночь боролись травматологи Теодор Эниньш, Илгонис Пирс и другие выдающиеся врачи. Cамые тяжелые травмы оказались у моряка Игоря Винокурова, Анатолия Табатчикова и 16-летнего Алексея Семенова. Врачи боролись за жизнь Светланы Финогеновой и Людмилы Метлы, а также 8-летнего Артура, который в ту пору носил фамилию Жабакс, но позже, как следует из неофициальных источников, ее сменил.

Как установило следствие, большая часть пассажиров скончалась от черепно-мозговых травм. Еще одна причина — потеря крови: многие пассажиры в момент крушения самолета были пристегнуты и получили серьезные травмы в области таза.

Тела погибших приносили и складывали возле красного кирпичного здания, принадлежащего заводу „Красный металлург“. Работавшая в ту пору судмедэкспертом Велта Волксоне вспоминает, что именно там и происходило опознание тел родственниками. Работы было так много, что на помощь лиепайским коллегам приехали сотрудники судебно-медицинской экспертизы из Вентспилса и Кулдиги. Были также и специалисты из Военно-медицинской экспертной службы.

До больницы, которая в то время находилась в другом конце города, „скорые“ доставили шестерых выживших пассажиров и двух членов экипажа. Некоторых пострадавших спасти не удалось: они скончались или на месте трагедии, или по дороге в больницу.

„Когда я выходила из дома и открыла дверь, то сразу же ощутила запах топлива. И почти тут же услышала крики: „Люди, помогите!“ Побежала. Вижу: лежит разбившийся самолет. Рядом стоят женщина с ребенком. Побежалa звонить в „скорую“, но встретила соседку и попросила, чтобы она это сделала. Потом быстро вернулась и забрала мужчину и ребенка. В мой дом принесли еще троих“, — отметила в своих показаниях Евгения Бризга. Сегодня ее уже нет в живых.

„Мы пошли на станцию Аланде, чтобы вызвать „скорую“. Приехали, наверное, 9 бригад, — вспоминают свидетели. — Тех, кто был еще жив, несли к хутору „Слиежи“, в дом к Евгении Бризге. Мы тянули их на одеялах по мокрому полю. Правда, очень быстро приехали „скорые“. Стало светать, и перед нами предстала ужасная картина: поле усеяно обломками, люди были разорваны на куски.“

По словам Винокурова, все произошло очень быстро и на борту не возникло паники. „Самолет уже шел на посадку, когда что-то случилось с двигателем. И Ан-24 резко пошел вниз. Я еще успел сказать: „Лева, что-то мы быстро садимся!..“ И в этот момент раздался первый удар — крылом самолет зацепил столб… И почти тут же — второй. Самолет упал хвостом в землю и сложился как гармошка“, — рассказал Игорь.

В 1967 году по направлению Черноморского пароходства он поехал в Латвию, где на суда требовались механики. Под Новый год он прилетел в Ригу, чтобы проведать жену и сына, а также отвезти отчеты на базу. Он пообещал вернуться первым же рейсом. Вместе с ним полетел и матрос Лев Новиков. Как рассказывал журналистам Игорь, у Левы, видимо, были нехорошие предчувствия, потому что он уговаривал Винокурова ехать поездом. Но судно Игоря отправлялось в рейс утром 31 декабря, он боялся опоздать.

Самым известным из выживших пассажиров того рейса был Игорь Винокуров — на момент трагедии ему было 28 лет. Полученные им травмы были настолько серьезными, что врачи ампутировали молодому моряку обе ноги, однако это не помешало ему осуществить свою мечту и продолжить ходить в море. Винокуров был радистом на известном латвийском учебном паруснике „Седов“.

Во время крушения погиб второй пилот Эдуард Смирнов и бортмеханик Николай Антипов. От тяжелейших травм скончалась стюардесса Валентина Барнолицкая. Роковое совпадение: бортпроводница работала не в свою смену. В то утро она заменила свою коллегу, у которой была свадьба.

Что известно об экипаже? Командир экипажа — 30-летний Александр Костырин — к моменту авиакатастрофы налетал 3 000 часов. Вместе с ним в кабине находился штурман Анатолий Науцевич. Оба чудом уцелели: врачи констатировали у них сотрясение мозга и травмы плеча.

У Алексея Семенова констатировали тяжелейшие травмы головы. По сути, доктор Эниньш провел тогда первую нейрохирургическую операцию в Латвии. После операции Алеша месяц пролежал в коме, но потом случилось чудо — подросток пришел в себя, открыл глаза и сказал: „Я хочу кушать“.

По его словам, он очнулся лежащим на снегу. Его ноги были неестественно вывернуты в разные стороны. Была сломана правая рука, разбита голова. Позже оказалось, что у Винокурова пять открытых переломов. Пока лежал на снегу, увидел мародера.

В больнице врачи несколько часов вытаскивали из него осколки дюралевой обшивки самолета, чистили раны. Один кусочек вытащить не смогли, так до сих пор и живет с ним. Через полтора месяца началась гангрена. Загипсованного как мумию, его перевезли в Ригу, в Институт травматологии. Операции шли одна за другой. Увы, ноги спасти не удалось — ампутировали ступни.

Еще один выживший — Анатолий Табатчиков — после того, как прошел курс лечения, вернулся в родной Омск, получил диплом инженера-механика и попросился в Ригу. Как оказалось, он летел в Лиепаю на день рождения к жене старшего брата — той 30 декабря исполнилось 25 лет.

Табатчиков долгое время проработал в Лиепайском автобусном парке, затем перебрался в Ригу, где устроился в Rigas satiksme. Он предполагает, что его могло спасти то обстоятельство, что он заснул и не пристегнулся. Проснулся от сильного удара, а затем его выбросило в хвост самолета. К этому моменту задняя часть фюзеляжа уже отделилась. Евгений получил несколько переломов конечностей. Eго отнесли к дому, где он очнулся. Он видел, как делают шины, как рвут простыни на бинты. Потом зашли медики, ввели лекарство. Очнулся только после Нового года. В больнице Табатчиков провел более двух лет — его выписали только 7 января 1970 года.

Еще одна выжившая в катастрофе — Людмила Ворошилова — педагог по профессии, проживает в Краславе. В интервью Liepājas Vēstules она рассказала о том, что накануне трагедии во сне к ней явился коллега, который недавно погиб в аварии. Появился во сне и сказал: „Я за тобой“.