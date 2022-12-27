Молодежный чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в России, стартовал в Канаде

На групповом этапе за победу в основное время присуждается три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два балла, за проигрыш в овертайме или серии буллитов — одно очко. Овертаймы на групповой стадии играются пять минут, в плей-офф и матче за третье место — 10 минут. В случае ничьей исполняют штрафные броски.

Полуфинальные пары будут составлены на основе следующих показателей: место в группе, набранные очки на предварительной стадии, разница забитых и пропущенных шайб и количество заброшенных шайб на предварительной стадии, посев команды перед турниром. Занявшие пятые места в своих группах сборные сыграют между собой в серии до двух побед за право остаться в высшем дивизионе. Проигравший отправится в группу А первого дивизиона. Его победитель — команда Норвегии — выступит в элите в следующем году в шведском Гетеборге.

В группе А в Галифаксе сыграют команды Канады, Швеции, Чехии, Германии и Австрии, в группе В в Монктоне — сборные Финляндии, США, Швейцарии, Словакии и Латвии. Полуфиналы, игру за третье место и финал примет Галифакс. В плей-офф по итогам предварительного этапа выйдут по четыре команды из каждой группы. В четвертьфиналах сборные из группы А сыграют с командами из группы В.

IIHF тогда одобрила просьбу ФХР, из-за проведения соревнований в регионах началось строительство новых арен. Однако 28 февраля 2022 года было объявлено, что в связи с событиями в Украине IIHF отстранила российские и белорусские команды от выступления на соревнованиях под своей эгидой и лишила Россию турнира. В международной федерации заявили, что это решение было принято в связи с опасениями по организации мер безопасности, свободы передвижения игроков, болельщиков и представителей СМИ. В начале июля IIHF объявила, что поданная на это решение апелляция ФХР была отклонена.

Решение о проведении чемпионата мира в России было утверждено конгрессом IIHF в мае 2018 года в Копенгагене. Изначально турнир должен был проводить только Новосибирск. В конце 2018 года президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк во время рабочей поездки в Омск сообщил, что написал письмо Рене Фазелю, руководившему тогда международной федерацией, с просьбой позволить провести часть матчей турнира в Омске, финальная часть соревнований была запланирована в Новосибирске, пишет Sportmail.

В финале не будет серии буллитов — периоды овертайма, как и на взрослом чемпионате мира, будут длиться 20 минут (перерыв между периодами — 15 минут). Во всех овертаймах у команд в составе играют три полевых игрока и вратарь.

Канадцы являются фаворитами предстоящего чемпионата мира. Главная звезда команды и всего турнира — Коннор Бедар, который к своим 17 годам уже выиграл как юниорский, так и молодежный чемпионат мира. Год назад широко обсуждалось его соперничество с Мичковым, на предстоящем турнире из-за отсутствия россиянина канадец может сделать серьезную заявку на то, чтобы в следующем году стать первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Еще одной звездой у канадцев можно назвать Шейна Райта. 18-летний форвард был выбран на прошедшим драфте НХЛ под общим четвертым номером „Сиэтлом“. Райт был в числе претендентов на первый выбор, однако его опередил талантливый словак Юрай Слафковский. В НХЛ Райт пока не закрепился: за „Сиэтл“ он провел всего восемь матчей, в которых забил гол и отдал результативную передачу, а также сыграл пять поединков за фарм-клуб команды.

В последний раз в НХЛ Райт играл в начале декабря, но его умений и сил должно хватить на чемпионате мира. В товарищеском матче с командой Швейцарии (6:0) перед турниром Райт сделал дубль, в обоих голах ему ассистировал Бедар. В заключительном контрольном матче с финнами (5:3) Бедар также забросил две шайбы.

Финалисты прошлого чемпионата мира финны уступили в обоих матчах перед турниром, они проиграли канадцам и американцам. За команду сыграет вошедший в символическую сборную прошлого турнира 18-летний Йоаким Кемелл, выбранный на драфте „Нэшвиллом“, а также двоюродные братья Оливер и Конста Капанены. Первый является племянником, а второй — сыном известного в прошлом игрока, чемпиона мира 1995 года Сами Капанена. За американцев на турнире сыграет третий номер драфта 2022 года 18-летний Логан Кули, за словаков — выбранный вторым Шимон Немец.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.