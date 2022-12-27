В Беларуси призеру ОИ заочно дали 12 лет колонии за призывы к санкциям

Герасименю приговорили к 12 годам в исправительной колонии общего режима, Опейкина — к такому же сроку в колонии усиленного режима. Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания, оба обвиняемых находятся не на территории Белоруссии, пишет РБК.



Суд также удовлетворил гражданские иски ГУ „Белспортобеспечение“, Белорусской федерации современного пятиборья и Белорусской федерации велосипедного спорта, с обвиняемых солидарно будет взыскан имущественный ущерб в размере более 680 тыс. белорусских рублей (более 18 млн руб.).



Спецпроизводство против Герасимени, одной из основательниц Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС), было начато в сентябре по уголовной статье „Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь“.



Герасименя после выборов президента Беларуси примкнула к оппозиции, возглавила БФСС (ушла из организации в апреле 2022-го) и покинула страну.



Как отмечает БелТА, Герасименя и Опейкин обвиняются в том, что создали не зарегистрированное на территории Беларуси объединение и через СМИ и интернет распространяли „заведомо ложные сведения и измышления о событиях, имевших место на территории Республики Беларусь перед и после выборов президента“ 2020 года.



В частности, обвиняемые требовали введения санкций в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси и других спортивных организаций, переноса международных соревнований, в том числе чемпионата мира по хоккею, призывали не допускать белорусских спортсменов к соревнованиям, пишет Sputnik.



Герасименя — двукратный серебряный призер Игр-2012 в Лондоне на 50 и 100 м кролем, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро на 50 м вольным стилем, чемпионка мира 2011 года в стометровке вольным стилем.