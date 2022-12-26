Правда ли, что в РФ завели уголовное дело за дезертирство на 295 военных из Ненецкого АО?
В начале мая 2022 года многие СМИ и Telegram-каналы распространили скриншот с сайта прокуратуры Ненецкого автономного округа, на котором можно увидеть сообщение о возбуждении громкого уголовного дела. Мы проверили, насколько правдоподобна эта информация.
Текст со скриншота гласил: „Прокуратурой Ненецкого автономного округа возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 338 УК РФ (дезертирство), в отношении военнослужащих, которые проходили службу в воинских частях Ненецкого автономного округа. Согласно материалам следствия, 295 военнослужащих отказались выполнять приказ командира взвода, самовольно покинули поле боя, в результате чего была сорвана тактическая операция“.
Эта новость получила широкое распространение как на сайтах («Информационное сопротивление», „Хартия'97», Vesti.ua), так и в Telegram-каналах, по большей части украинских: „Реальная война» (353 000 просмотров), „Украина Online» (353 000), „Всевидящее око Украина» (332 000), Анатолий Штефан (187 000), Perepichka News (124 000), „Груз 200» (120 000), Ukraine Now (116 000).
Давайте сначала попробуем проследить за хронологией распространения этой новости. Её суммарная аудитория только в Telegram и только за 7 мая составила более 2,5 млн человек.
Большая часть соответствующих публикаций (включая веб-сайты) пришлась на период между 17 и 19 часами по московскому времени. Однако новость начала своё хождение по Telegram несколько раньше. В частности, в 15:59 по Москве её разместил крупный канал „Московский телеграф», а чуть раньше, в 15:32, она появилась в канале „Сила ЛДНР». Отметим, что, несмотря на большое число подписчиков, канал „Московский телеграф» появился на свет рано утром 24 февраля 2022 года, сразу после выступления Владимира Путина с заявлением о наступлении на Украину. Канал же „Сила ЛДНР“ сегодня и вовсе недоступен для стороннего пользователя. Причём в первых двух публикациях мы не видим самого скриншота, что может говорить как о технических проблемах, так и о том, что он пока ещё не существовал. Всего скриншотов было два: горизонтальный (в десктоп-режиме — в первые часы) и вертикальный (как с телефона, с одними и теми же местами, подчёркнутыми красным).
Что касается предполагаемого первоисточника — сайта прокуратуры Ненецкого АО, — то легко убедиться, что на сегодняшний день такого материала нет не только там, но и в кэше поисковиков. Отметим также, что ни один из распространителей не дал ссылку на сайт прокуратуры — только выставил скриншот. Единственная новость от 6 мая появилась на этом сайте в 17:00, а на скриншоте мы видим 18:00 — тоже весьма благоприятные условия для минимизации редактирования.
И здесь мы переходим к вопросу уже непосредственного содержания новости. Допустим, с сайта прокуратуры она была удалена. Но могло ли такое громкое сообщение пройти мимо всех остальных более или менее официальных ресурсов, включая ненецкие СМИ? Вероятность этого стремится к нулю. Во-первых, население Ненецкого АО и так составляет всего 43 000 человек, то есть речь почти об 1% всех жителей российского региона. Во-вторых, например, в 2017 году в автономном округе на воинском учёте числилось около 800 человек от 18 до 27 лет, разительно эта ситуация не должна была отличаться и пять лет спустя, ведь добровольцами на фронт обычно идут как минимум готовые люди преимущественно молодого возраста. Иными словами, большой вопрос, могли ли вообще в мае, до начала мобилизации, почти 300 человек из НАО участвовать в войне на территории Украины? Не говоря уже о том, чтобы поголовно дезертировать. Да и вообще, странно, что между публикацией и первой реакцией на новость прошли почти сутки.
Далее, большое количество сайтов, посвящённых российской армии, сообщают нам, что взвод обычно состоит из 20–60 человек (в зависимости от рода войск). 295 человек (и ещё не факт, что это весь состав) — это либо экстремально большая рота, либо, что более вероятно, батальон.
Наконец, правом возбуждать уголовные дела в Российской Федерации наделены органы дознания, следственные органы и их представители, а прокуратура со своей стороны может только признавать или не признавать это действие законным, как и иными способами участвовать в судьбе дела, но не возбуждать его. Даже если иногда заголовки в новостях утверждают обратное о конкретных случаях, в самом материале обычно акценты расставлены правильно («признала законным“). Чего нельзя сказать о новости с нашего скриншота.
Учитывая всё вышесказанное, мы считаем, что разошедшаяся новость с большой вероятностью является подделкой. При этом совсем не обязательно, чтобы в процессе фальсификации использовался фотошоп — неизвестный мог отредактировать код страницы, предварительно сохранив её у себя (о таких методах мы уже рассказывали).
Итог: Скорее всего неправда