Правда ли, что в РФ завели уголовное дело за дезертирство на 295 военных из Ненецкого АО?

И здесь мы переходим к вопросу уже непосредственного содержания новости. Допустим, с сайта прокуратуры она была удалена. Но могло ли такое громкое сообщение пройти мимо всех остальных более или менее официальных ресурсов, включая ненецкие СМИ? Вероятность этого стремится к нулю. Во-первых, население Ненецкого АО и так составляет всего 43 000 человек, то есть речь почти об 1% всех жителей российского региона. Во-вторых, например, в 2017 году в автономном округе на воинском учёте числилось около 800 человек от 18 до 27 лет, разительно эта ситуация не должна была отличаться и пять лет спустя, ведь добровольцами на фронт обычно идут как минимум готовые люди преимущественно молодого возраста. Иными словами, большой вопрос, могли ли вообще в мае, до начала мобилизации, почти 300 человек из НАО участвовать в войне на территории Украины? Не говоря уже о том, чтобы поголовно дезертировать. Да и вообще, странно, что между публикацией и первой реакцией на новость прошли почти сутки.