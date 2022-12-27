Командир батальона, сражающегося за Бахмут: трупов столько, что собаки уже жрать не хотят

Майор Петро Кузик возглавляет батальон „Свобода“ Национальной гвардии Украины в боях за Бахмут. По его словам, россияне гонят против украинских частей мобилизованных и бывших заключенных, за которыми выставлены заградительные отряды. Тех, кто отказывается или отступает без приказа, расстреливают, как во Второй мировой войне.