27.12.2022, 07:20
Командир батальона, сражающегося за Бахмут: трупов столько, что собаки уже жрать не хотят
Материал содержит шокирующие кадры с поля боя
„Вы понимаете, русские деминируют минные поля живыми людьми, их просто гонят на мины“, — говорит командир украинского батальона, сражающегося в самой горячей точке войны.
Майор Петро Кузик возглавляет батальон „Свобода“ Национальной гвардии Украины в боях за Бахмут. По его словам, россияне гонят против украинских частей мобилизованных и бывших заключенных, за которыми выставлены заградительные отряды. Тех, кто отказывается или отступает без приказа, расстреливают, как во Второй мировой войне.