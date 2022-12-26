„Большая война вернулась“. Financial Times сформулировала пять главных уроков российского вторжения в Украину

„Суровикин укрепил линию фронта мобилизованными и спроектировал успешный отход из Херсона, где российские войска находились под угрозой разгрома. Новые оборонительные позиции россиян снижают шансы ВСУ на зимнее наступление, в ходе которого они намерены отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом“, — заявил он.

FT отмечает, что Запад, опасаясь эскалации конфликта и прямой конфронтации между странами НАТО и Россией, сопротивлялся предоставлению современных танков, ракет большой дальности и реактивных самолетов Киеву. „Ключевой вопрос 2023 года заключается в том, какую военную поддержку Запад будет оказывать Украине“, — заявил изданию эксперт по безопасности в Королевском колледже Лондона Домитилла Саграмозо.

Британская газета называет вторым и ключевым уроком этого конфликта возвращение „большой войны“: „Большая война вернулась, а вместе с этим необходимость для стран иметь промышленный потенциал и огромные запасы оружия для поддержания высокоинтенсивных боев“.

Тем не менее, Москва не отказывается от своих планов, говорит он. Украина неоднократно предупреждала, что Россия планирует еще одну пехотную атаку на столицу, несмотря на истощенность ресурсов.

Financial Times сравнивает неудачную для ВС РФ битву за Киев с попытками СССР так же молниеносно завершить конфликт в Афганистане, затянувшийся в итоге на десять лет. „Существует удручающе прямая параллель между тем, как группа стариков в Кремле приняла ошибочное решение вторгнуться в Афганистан, и тем, как другая группа стариков решила вторгнуться в Украину. В обоих случаях военные считали это плохой идеей, но к ним не прислушались“, — рассказал изданию британский эксперт и историк Марк Галеотти, специализирующийся на российской тематике. Галеотти — автор книг „Нам нужно поговорить про Путина“, „Воры — русская супермафия“ и „Краткая история России“.

Анонимный западный эксперт по обороне заявил, что бойцы ВСУ страдают от нехватки оружия и усталости, но при этом их моральный дух и решимость „несравненно выше“, чем у россиян.

Еще одним уроком газета считает важность гражданского общества в поддержке усилий армии. Так, украинские программисты разработали приложения, чтобы помочь своим военным обнаруживать российские позиции, повара готовят еду для солдат на передовой, а волонтеры собирают средства для покупки разных принадлежностей — от приборов ночного видения до аптечек.

Профессор Йельского университета Тимоти Снейдер заявил, что „большая часть успеха украинцев на поле боя зависит от уверенного в себе гражданского общества, поддерживающего солдат“. FT отмечает, что по последним опросам 70 процентов украинцев хотят продолжать войну до победы, а российская поддержка война к ноябрю сократилась до 27 процентов.

Пятым и, возможно, самым главным уроком конфликта журналисты называют войну на нескольких фронтах, и не обязательно с помощью вооружений. Financial Times отмечает, что Путин начал обстрелы объектов гражданской и энергетической инфраструктуры Украины, чтобы попытаться сломить волю народа и устроить кризис беженцев в Европе. Также он угрожал сокращением поставок газа Западу с приближением зимы и сохраняет возможности блокировать экспорт украинского продовольствия в Черном море. „Путин как бы говорит, что будет обстреливать Украину так долго, как захочет. Даже если стороны договорятся о прекращении огня в следующем году, его агрессия просто переместиться в другую плоскость“, — заявил Марк Галеотти.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный недавно заявил, что в начале 2023 года Владимир Путин предпримет контрнаступление. По его словам, ВС РФ готовят для этого 200 000 солдат. Атака российских войск может быть как на Донбассе, так и в южной части Украины или вновь через Беларусь для нового похода на Киев.

Залужный пояснил, что задача, которая сейчас стоит перед ВСУ — удержаться на нынешних рубежах, а также подготовиться к новой фазе конфликта и создать боевые резервы. Он также затронул вопрос нового наступления ВСУ. Для этого ему нужно 300 танков, 600−700 БМП, 500 гаубиц, которых у страны нет.