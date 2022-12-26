Интервью с эстонским психиатром | Новогодняя депрессия: что это такое, чем она опасна и как ее преодолеть(5)
До Нового года остаются считанные дни. Яркими огнями сияют ёлки, дети резвятся на снежных горках, влюбленные парочки устраивают зимние фотосессии, а рождественские рынки пестрят обилием сувениров и подарков. Кажется, что всё вокруг дышит веселым настроением и ожиданием чудес, отчего вся эта праздничная атмосфера наполняет сердце теплом и радостью. Но так происходит не со всеми. Есть люди, которые с ужасом ждут наступления Нового года, ведь в те дни, когда вся страна будет веселиться, они окажутся в абсолютном одиночестве.
"Подавленное настроение, грусть, отчаяние и разочарование на фоне праздников – явление частое. Многим в это сложно поверить, но именно Рождество и Новый год бьют рекорды по негативным эмоциям“, - поясняет заведующий центром психиатрии Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Антс Каск. "Чтобы не превратить праздник в мучение, стоит начать разбираться со своими чувствами прямо сейчас, до того как они полностью захлестнут ваше сознание. Если вовремя не разобраться с ситуацией, выбраться из хронического одиночества будет не так просто", - добавляет доктор.
Действительно ли с приближением Рождества и Нового года чувство одиночества и ненужности растет?
Увы, да. Праздники усугубляют проблему. Человек, испытывающий определенные негативные чувства, ощущает их с удвоенной силой. Ему сложно внутренне смириться, что в новогоднюю ночь он останется один, что за его праздничным столом не будет близких, что никто не подарит ему подарок, не согреет его душевным теплом. Кому-то это может показаться ерундой, но за этим стоит действительно серьезная психологическая проблема, которая часто приводит к необратимым последствиям.
Есть хороший инструмент оценивания состояния человека — опросник эмоционального самочувствия.
К сожалению, люди, испытывающие чувство одиночества, очень редко обращаются за помощью к специалистам. Как правило, мы обнаруживаем это в ходе обсуждения других проблем, с которыми обращается пациент. Есть хороший инструмент оценивания — опросник эмоционального самочувствия. И там как раз один вопрос касается чувства одиночества. Но стоит отметить, что преобладающему большинству не знакомо это чувство. Так, в Великобритании недавно было проведено исследование, согласно которому 65% опрошенных ответили, что никогда не ощущали себя одинокими. Одна треть опрошенных сказала, что иногда чувствуют себя одиноко. 5% признались, что чувство одиночества возникает у них довольно часто. И только 2% опрошенных сталкиваются с этим чувством постоянно. Эта цифра в 7% совпадает с распространением депрессии. Согласно статистике, примерно стольким людям свойственно чувство одиночества.
Однако результаты подобных опросов населения могут в значительной степени отличаться от действительности, и людей, страдающих от одиночества может быть куда больше. Дело в том, что во время таких опросов люди начинают взвешивать свой ответ. Чувство одиночества всегда несет негативный оттенок, этого боятся, никому не рассказывают и не признаются.
Когда к Вам попадают пациенты с обостренным чувством одиночества, означает ли это, что они уже испытывают глубокие внутренние проблемы?
Да, это люди, которые уже ищут помощи, у них уже вовсю проявляется болезненное поведение. Конечно, обычно об этом сначала говорят с друзьями или знакомыми, именно им жалуются на какие-то перипетии в жизни. Но в то же время четко понятно, что эти люди ищут не просто совета, им необходима помощь. К тому моменту, когда они попадают на прием к психиатру, проблем оказывается уже намного больше.
Как проявляется чувство одиночества?
Одиночество бывает разным. Оно может быть уединением, когда возникает острая потребность побыть одному, отдохнуть от людей и внешнего мира. Это состояние, как правило, не носит негативного оттенка, то есть, проще говоря, у вас не возникает в этом случае негативных эмоций и чувств. А есть одиночество, когда эти негативные чувства, наоборот, ярко выражены - человек чувствует себя ненужным, несчастным, невезучим и т.д. Он смотрит на окружающий мир по-другому. Он видит, как кто-то радуется, кому-то хорошо, но сам при этом испытывает подавляющие эмоции, понимая, что ему чего-то в жизни не хватает. И эта потребность в "чем-то“ никуда не исчезает.
Можно ли чувствовать себя одиноким даже тогда, когда вокруг много людей?
Да, конечно. Я думаю, что это чувство знакомо многим. Когда вы оказываетесь в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми, которые, например, говорят на другом языке. Тогда возникает чувство, которое можно описать выражением: „Что я тут делаю?“ И это чувство в данной ситуации вполне нормальное.
При реальном же одиночестве человек ощущает и страдает от дефицита определенных вещей. Причины могут быть разные — как внешние, так и внутренние. Внутренние - это когда, например, человек ощущает себя неполноценным и ненужным. Внешние — это когда на человека распространяются какие-то сторонние факторы, влияющие на возникновение чувства одиночества — например, когда человек не может найти свою вторую половинку или у него нет детей.
Один из самых сложных вариантов — хроническое чувство одиночества
Возникает ли чувство одиночество только после долгого уединения, когда долгое время живешь без общения с людьми?
Не всегда. Один из самых сложных вариантов — хроническое чувство одиночества, которое длится годами и связано с отсутствием или дефицитом социальных отношений. Другой вариант - ситуативное одиночество, которое обычно появляется как результат каких-либо стрессовых событий в жизни человека, таких, например, как смерть близкого человека или разрыв отношений с любимым человеком. После определенного периода переживаний одинокий человек, ситуативно испытывающий это чувство, обычно смиряется со своей потерей и частично или полностью преодолевает чувство одиночества. Третий вариант — проходящее или временное чувство одиночества, когда человек чувствует себя одиноко лишь в некоторые непродолжительные моменты.
Кто предрасположен к возникновению чувства одиночества? Одинокие пенсионеры?
Нет, нет. Это как раз тот случай, когда легко спутать чувство одиночества и проживание в одиночестве. Это разные вещи. Есть много людей, даже пенсионеров, которые живут одни, но при этом абсолютно не переживают по этому поводу, не тяготятся этим чувством, не страдают от него. Их потребности удовлетворены, они примирились со своим положением.
Хотя многочисленные исследования действительно подтверждают, что чаще всего чувство одиночества испытывают как раз пожилые люди. Но опять-таки, все зависит от того, как спросить и в какой конкретный момент. Если у пожилого человека спросить, чувствует ли он, что ему кого-то или чего-то не хватает, то он может ответить и не совсем правду - в зависимости от своего настроения и состояния на тот конкретный момент.
Совсем недавно в Эстонии было проведено исследование, которое показало, что более половины людей в возрасте старше 90 лет чувствуют себя одиноко. Может быть, в Эстонии людей, ощущающих себя одиноко, даже больше. Об этом же говорят и социологи, подчеркивая, что в современном обществе теряется социальная связь.
Одиночество очень часто называют эпидемией XXI века. Говорят, что на это особо сильное влияние оказала пандемия коронавируса: мы были долго изолированы друг от друга, больше времени были дома, в одном и том же замкнутом пространстве, не так часто встречались с друзьями и знакомимыми. Для одиноких людей, которые живут какими-нибудь редкими встречами с родственниками, этот период, наверное, был особо сложным. Вы видите последствия этого в своей работе?
Да, кризис определенно повлиял на душевное здоровье людей. Я работаю психиатром уже более 10 лет и до этого времени в больницу по большей части обращались люди в моменты психологического кризиса и чрезвычайных ситуаций. Пока исследования показывают, что в период пандемии особенно сильно пострадали дети и молодежь, так что, вероятно, последствия мы увидим чуть позже. Конечно же, для тех людей, которые любят шумные компании, любят общаться, пандемия была не самым приятным моментом в жизни. Но в то же время я знаю, что были люди, которые не были раздражены всеми этими ограничениями, а, наоборот, им нравилось работать дома, они не чувствовали нехватку социальных контактов и в некоторых случаях даже радовались, что не надо тратить время на дорогу до работы.
К насколько серьезным последствиям может привести чувство одиночества? Может ли оно перерасти в депрессию?
Да. Правда, найти точную взаимосвязь довольно сложно, трудно определить, что началось раньше — депрессия или одиночество. Но достоверно точно известно, что постоянное чувство одиночества может нанести серьезный вред психике, от этого многие негативные психические процессы будут только усугубляться и проявляться в более тяжелой форме. И тогда одиночество может стать просто непереносимым. А непереносимость эта будет обусловлена тем, что человеку будет сложно или невозможно приспособиться к этой физической и/или социальной изолированности. В каком-то смысле это неизбежно. Чувство одиночества — естественная часть нашей психической реальности, к которой нужно приспособиться. Но возможности у людей разные. Невыносимым чувство одиночества делает невозможность воплотить все наши надежды в жизнь, и мы не можем с этим смириться.
Я все же больше склонен к тому, что одиночество не приводит к возникновению депрессии. Скорее всего, даже при так называемой первичной депрессии, человек уже знаком с данным психическим расстройством - например, испытывал эти депрессивные чувства в детстве или юности, но просто этого не помнит. Одиночество же служит своеобразным негативным оттенком депрессии. Мы все это одиночество испытываем в какой-то момент.
Как себе помочь? Как не сойти с ума от одиночества, когда все вокруг радуются и празднуют?
У нас у всех есть определенные выработанные за жизнь механизмы, как мы можем сами себе помочь в тяжелые моменты. Например, как ни парадоксально, но воспоминания о прошлом, что когда-то было по-другому, было хорошо и радостно, оказывают очень положительное воздействие на нашу психику. Человек, который испытывает чувство одиночество, может посредством этих воспоминаний и приятных ощущений пересмотреть сегодняшнее свое состояние. Еще помогают хорошие книги и фильмы, которые позволяют трансформировать внутреннее чувство глобального одиночества в состояние временного нахождения в одиночестве.
Но в праздники таким людям особенно нужна поддержка и внимание. Просто будьте рядом, словом и делом!
Как определить, что ты сам уже не справляешься и надо обращаться за помощью к специалистам?
Специалистов по оказанию помощи в вопросах душевного здоровья много. Но прежде всего нужно начать с разговора с какими-то близкими людьми — родственниками, друзьями или коллегами по работе. Как говорится, психотерапию можно получить везде. Другое дело, что не всегда есть силы или желание воспользоваться этой возможностью. Да и близкие не всегда могут оказать необходимую психологическую поддержку. Но попытаться все же стоит. Если же дела обстоят куда хуже, то да, нужно обратиться к специалисту — психологу, психотерапевту или семейному врачу, который подтвердит состояние депрессии и направит человека к психиатру.
А как помочь такому человеку?
Быть рядом, быть дружелюбным не только в праздники, а постоянно. Но в праздники таким людям особенно нужна поддержка и внимание. Просто будьте рядом, словом и делом!