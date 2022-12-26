Интервью с эстонским психиатром | Новогодняя депрессия: что это такое, чем она опасна и как ее преодолеть

К сожалению, люди, испытывающие чувство одиночества, очень редко обращаются за помощью к специалистам. Как правило, мы обнаруживаем это в ходе обсуждения других проблем, с которыми обращается пациент. Есть хороший инструмент оценивания — опросник эмоционального самочувствия. И там как раз один вопрос касается чувства одиночества. Но стоит отметить, что преобладающему большинству не знакомо это чувство. Так, в Великобритании недавно было проведено исследование, согласно которому 65% опрошенных ответили, что никогда не ощущали себя одинокими. Одна треть опрошенных сказала, что иногда чувствуют себя одиноко. 5% признались, что чувство одиночества возникает у них довольно часто. И только 2% опрошенных сталкиваются с этим чувством постоянно. Эта цифра в 7% совпадает с распространением депрессии. Согласно статистике, примерно стольким людям свойственно чувство одиночества.

Увы, да. Праздники усугубляют проблему. Человек, испытывающий определенные негативные чувства, ощущает их с удвоенной силой. Ему сложно внутренне смириться, что в новогоднюю ночь он останется один, что за его праздничным столом не будет близких, что никто не подарит ему подарок, не согреет его душевным теплом. Кому-то это может показаться ерундой, но за этим стоит действительно серьезная психологическая проблема, которая часто приводит к необратимым последствиям.

"Подавленное настроение, грусть, отчаяние и разочарование на фоне праздников – явление частое. Многим в это сложно поверить, но именно Рождество и Новый год бьют рекорды по негативным эмоциям“, - поясняет заведующий центром психиатрии Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Антс Каск. "Чтобы не превратить праздник в мучение, стоит начать разбираться со своими чувствами прямо сейчас, до того как они полностью захлестнут ваше сознание. Если вовремя не разобраться с ситуацией, выбраться из хронического одиночества будет не так просто", - добавляет доктор. Действительно ли с приближением Рождества и Нового года чувство одиночества и ненужности растет?

Однако результаты подобных опросов населения могут в значительной степени отличаться от действительности, и людей, страдающих от одиночества может быть куда больше. Дело в том, что во время таких опросов люди начинают взвешивать свой ответ. Чувство одиночества всегда несет негативный оттенок, этого боятся, никому не рассказывают и не признаются.

Когда к Вам попадают пациенты с обостренным чувством одиночества, означает ли это, что они уже испытывают глубокие внутренние проблемы?

Да, это люди, которые уже ищут помощи, у них уже вовсю проявляется болезненное поведение. Конечно, обычно об этом сначала говорят с друзьями или знакомыми, именно им жалуются на какие-то перипетии в жизни. Но в то же время четко понятно, что эти люди ищут не просто совета, им необходима помощь. К тому моменту, когда они попадают на прием к психиатру, проблем оказывается уже намного больше.

Как проявляется чувство одиночества?

Одиночество бывает разным. Оно может быть уединением, когда возникает острая потребность побыть одному, отдохнуть от людей и внешнего мира. Это состояние, как правило, не носит негативного оттенка, то есть, проще говоря, у вас не возникает в этом случае негативных эмоций и чувств. А есть одиночество, когда эти негативные чувства, наоборот, ярко выражены - человек чувствует себя ненужным, несчастным, невезучим и т.д. Он смотрит на окружающий мир по-другому. Он видит, как кто-то радуется, кому-то хорошо, но сам при этом испытывает подавляющие эмоции, понимая, что ему чего-то в жизни не хватает. И эта потребность в "чем-то“ никуда не исчезает.

Можно ли чувствовать себя одиноким даже тогда, когда вокруг много людей?

Да, конечно. Я думаю, что это чувство знакомо многим. Когда вы оказываетесь в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми, которые, например, говорят на другом языке. Тогда возникает чувство, которое можно описать выражением: „Что я тут делаю?“ И это чувство в данной ситуации вполне нормальное.