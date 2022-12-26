26.12.2022, 10:38
Петиция „Франция, хватит плакать“ собрала 687 тысяч подписей – втрое больше призыва переиграть финал ЧМ-2022(1)
ФОТО: | Scanpix
Петиция о повторном проведении финала ЧМ-2022 значительно уступает призывам успокоиться.
На платформе Mesopinions за переигровку матча между Францией и Аргентиной, завершившегося победой южноамериканцев по пенальти, на данный момент отдано 228 060 голосов.
На Change.org существует ответная петиция под названием „Франция, хватит плакать“. У нее сейчас 686 980 подписей – втрое больше.