ЧМ-2022 по футболу
26.12.2022, 10:38

Петиция „Франция, хватит плакать“ собрала 687 тысяч подписей – втрое больше призыва переиграть финал ЧМ-2022

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ФОТО: ADIL BENAYACHE/SIPAADIL BENAYACHE | Scanpix

Петиция о повторном проведении финала ЧМ-2022 значительно уступает призывам успокоиться.

На платформе Mesopinions за переигровку матча между Францией и Аргентиной, завершившегося победой южноамериканцев по пенальти, на данный момент отдано 228 060 голосов.

На Change.org существует ответная петиция под названием „Франция, хватит плакать“. У нее сейчас 686 980 подписей – втрое больше.

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