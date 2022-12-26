Петиция „Франция, хватит плакать“ собрала 687 тысяч подписей – втрое больше призыва переиграть финал ЧМ-2022

На платформе Mesopinions за переигровку матча между Францией и Аргентиной, завершившегося победой южноамериканцев по пенальти, на данный момент отдано 228 060 голосов.

На Change.org существует ответная петиция под названием „Франция, хватит плакать“. У нее сейчас 686 980 подписей – втрое больше.

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