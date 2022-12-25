В Госдуме РФ хотят повысить налоги для россиян, уехавших из страны

„До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения“, - заявил Володин.