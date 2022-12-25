В Госдуме РФ хотят повысить налоги для россиян, уехавших из страны(2)
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты готовят поправки, повышающие ставку налогообложения для граждан РФ, которые после полномасштабного российского вторжения в Украину уехали из страны. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, пишет „Медуза“.
„До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения“, - заявил Володин.
Ранее в декабре „Единая Россия“ подготовила законопроект, запрещающий россиянам, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей, например, в банковской сфере. Издание „Верстка“ утверждало, что ограничения затронут работников сферы информационной безопасности, госсектора и транспорта. В министерстве цифрового развития РФ выступили против того, чтобы запрет на удаленную работу распространялся на айтишников.