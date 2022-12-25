Рейтинг самых успешных предприятий Ида-Вирумаа возглавила Enefit Power

Лидер рейтинга Ида-Вирумаа, компания Enefit Power, в прошлом году удвоила объем выработки электроэнергии из возобновляемых источников. Годовой оборот Enefit Power превысил 626 млн евро, тогда как прибыль достигла почти 83 млн евро.

Нефтехимическая компания VNK AS, которая до прошлого года называлась Novotrade Invest, в рейтинге самых успешных предприятий Ида-Вирумаа занимает второе место. В 2021 году оборот компании вырос более чем наполовину, а убыток предыдущего года в 1,6 млн евро сменился прибылью почти в 12 млн евро.

На третьем месте ТОПа — сланцехимический концерн Viru Keemia Grupp AS (недавно сменивший название на Kirde Varad), сумевший за год увеличить оборот на 37%, а чистую прибыль — почти в пять раз.