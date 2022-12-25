Оман предложил Месси миллион долларов за бишт, в котором Лео получал Кубок мира

Фото Месси в биште и с Кубком мира в руках уже стали культовыми:

Многим жест властей Катара не понравился. Бастиан Швайнштайгер, например, считает, что у Месси забрали большой момент. Но нашлись и те, кому такая изюминка в чемпионском образе Лионеля пришлась по душе.

Но на этом история бишта не закончилась!

Член парламента Омана Ахмед Аль Барван не хочет, чтобы столь важный символ покидал Ближний Восток. Поэтому он через Твиттер сделал аргентинцу заманчивое предложение:

„Мой друг Месси, от имени Султаната Оман я поздравляю Вас с победой на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Арабский бишт – символ благородства и мудрости. Я предлагаю вам 1 миллион долларов в обмен на этот бишт“.

Вряд ли Месси согласится продать бишт. Но, возможно, когда-нибудь аргентинец передаст столь важный символ музею страны Ближнего Востока.

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