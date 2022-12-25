Тренер: Михаил Селевко на ЧЕ может войти даже в шестерку лучших, первая десятка - реальна

„Если он сделает два чистых проката, то можно побороться не только за попадание в первую десятку, но и за более высокое место. Может быть, даже удастся попасть в шестерку. Но занять место в десятке, думаю, что это реально“, - сказала Ирина Кононова в разговоре с rus.err.ee.

Учениками Кононовой являются и Михаил Селевко, и его старший брат Александр. Тренер отметила, что конкуренция между братьями как на тренировках, так и на соревнованиях помогает им прогрессировать.

„Но пока на тренировках у них все получается лучше, чем на официальных стартах“, - признала специалист.

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