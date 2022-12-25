Член Зала славы UFC умер в возрасте 45 лет

„Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям“, — написано в заявлении организации. Причиной смерти бойца стали проблемы с сердцем. „Его бой с Форрестом Гриффином навсегда изменил спорт, и он никогда не будет забыт. Болельщики любили его, и он всегда для них старался изо всех сил. Его будет не хватать“, — сказал президент UFC Дана Уайт.