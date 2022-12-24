ВИДЕО | Экономист: Эстония предоставляет Украине больше военной помощи, чем США

Он отметил, что США имеют возможность предоставлять какое угодно оружие, но другие страны НАТО предоставляют несопоставимо больше оружия. „Я бы предложил в качестве примера Эстонию, которая сегодня предоставила Украине военной помощи в размере примерно одного процента от собственного ВВП. США предоставили Украине военной помощи на сумму, если я не ошибаюсь, в размере пяти сотых процента от своего собственного ВВП“, - сказал эксперт.

Он отметил, что министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу пару недель назад выступил с предложением, чтобы все члены НАТО увеличили поставки военной помощи Украине до уровня одного процента ВВП своих стран. Если бы это предложение было принято, то военная помощь Украине достигла бы нескольких сотен миллиардов евро в год, что покрыло бы все потребности ВСУ, и освобождение оккупированных территорий и граждан Украины происходило бы совершенно иными темпами, уверен Илларионов.

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