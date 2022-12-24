В США и Канаде невиданные морозы. Из-за снегопада под Рождество миллионы остались без света, отменены сотни рейсов

Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США.

Сильные морозы, шквалистый ветер и мощные снегопады уже стали причиной гибели 19 человек.

Более полутора миллионов жителей страны остались без электричества, в минувшую пятницу были отменены сотни рейсов.

Мощный зимний шторм охватил территорию в 3200 км - от Техаса до Квебека.

„Взрывной циклон“ принес сильные метели на границу США и Канады, в район Великих озер.

Значительная территория Канады также оказалась во власти зимнего шторма.

В Онтарио и Квебеке сильные морозы привели к отключению электричества в домах, где живут сотни тысяч человек.

Большая часть территории Канады - от Британской Колумбии до Ньюфаундленда - оказались в условиях суровых холодов. Жителей предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

Дэн Берритт, репортер Си-би-эс так описывает ситуацию в Ванкувере:

„У нас был снег, у нас был ледяной дождь, у нас прошел град по всему региону. Жителям очень тяжело перемещаться, многие автобусные маршруты не обслуживаются, закрыты мосты, метро теперь работает медленнее“, - говорит корреспондент, добавляя, что зимних шин у многих автовладельцев также нет.

По его словам, из-за огромного количества выпавших осадков есть опасность возникновения наводнения с приходом более теплой погоды.

Национальная метеорологическая служба США констатирует, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений: во власти зимнего шторма оказалась почти вся территория страны.

Температура воздуха в штате Монтана в пятницу опускалась до -45 градусов по Цельсию. В Мичигане в пятничную ночь температура опустилась до -17 градусов по Цельсию.

Мощные снегопады прогнозируются в Пенсильвании.

В Сиэтле и Портленде жители катаются на коньках по ледяной глазури, покрывшей улицы городов.

Тем временем в прибрежных районах - Новой Англии, Нью-Йорке и Нью- Джерси - наблюдается подтопление береговой линии.