ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (304-й день) | Обстрел Херсона, США призвали Путина „признать реальность“ и вывести войска из Украины

New York Times опубликовало интервью с начальником Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым . Он говорит, что на данный момент нет никаких признаков нового российского наступления через белорусскую границу , как это было в феврале и марте. По его словам, присутствие российских войск на территории Беларуси - это либо рутинные учения, либо отвлекающие маневры.

Всего, по данным Янушевича, за сутки были зафиксированы 74 обстрела из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Половина из них пришлась на жилые кварталы Херсона.

В Херсонской области в результате российских обстрелов за сутки погибли пять человек , заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

4. На Запорожском и Херсонском направлениях под огнем - более 50 населенных пунктов.

3. Продолжаются интенсивные боевые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В обоих случаях обстрелам подверглось более десяти населенных пунктов.

2. Отражены атаки в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области - а также Ямполовка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

1. Главные цели ракетных атак за вчерашний день - объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области (вероятно, речь о Кураховской ТЭС) и гражданские объекты в Херсоне.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что его страна в будущем станет участником всех политических структур и структур безопасности Запада. „По итогам войны Украина будет зацементирована во всех политических структурах и структурах безопасности Запада. Какими бы они ни были, нынешние или будущие. Именно как часть Запада и руководствуясь неделимостью своих интересов в мире, мы будем активно развивать взаимовыгодные и глубокие отношения со странами Азии, Близкого Востока, Африки, Океании и Латинской Америки“, - цитирует „РБК Украина“ заявление министра на конференции послов. По словам Кулебы, дипломатия в этих регионах ни в коем случае не будет второстепенной, поскольку Украине везде в мире нужна „исключительно первоклассная дипломатия“.

Российская армия постепенно решает проблему нехватки солдат с прибытием мобилизованных, однако ей не хватает боеприпасов, чтобы перейти в наступление, говорится в традиционной утренней сводке британской разведки на 304-й день войны.

„По всей видимости Россия испытывает дефицит крылатых ракет и поэтому ограничила удары по украинской инфраструктуре до примерно одного в неделю. Похожая ситуация с артиллерийскими снарядами - вряд ли Россия сумела восполнить их запасы до уровня, достаточного для перехода к масштабным наступательным операциям“, - говорится в сводке.

Сделать это ей мешает уязвимость протяженной линии фронта, для защиты которой требуется ежедневных расход большого числа снарядов и ракет, полагают британские разведчики.

В Украине утвержден список военных, которые будут обучаться работе с зенитным ракетным комплексом Patriot в одной из стран НАТО, сообщил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. „Командующий Воздушными силами утвердил перечень людей, которые уже могут быть направлены на эту учебу, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами“, - сказал Игнат.

По его словам, обучение управлению системами ПВО Patriot может занять немного больше времени, поскольку это более мощная и дальнобойная техника. 21 декабря США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 1,85 млрд долларов, впервые предусматривающего передачу системы ПВО Patriot.

Российские войска обстреляли Херсон. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии последствий обстрела центра Херсона.

„Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия“, - написал Зеленский.

В Буче открылся „Макдональдс“, он был поврежден во время российской оккупации в начале войны.