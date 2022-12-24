ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (304-й день) | Обстрел Херсона, США призвали Путина „признать реальность“ и вывести войска из Украины
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что его страна в будущем станет участником всех политических структур и структур безопасности Запада. „По итогам войны Украина будет зацементирована во всех политических структурах и структурах безопасности Запада. Какими бы они ни были, нынешние или будущие. Именно как часть Запада и руководствуясь неделимостью своих интересов в мире, мы будем активно развивать взаимовыгодные и глубокие отношения со странами Азии, Близкого Востока, Африки, Океании и Латинской Америки“, - цитирует „РБК Украина“ заявление министра на конференции послов. По словам Кулебы, дипломатия в этих регионах ни в коем случае не будет второстепенной, поскольку Украине везде в мире нужна „исключительно первоклассная дипломатия“.
Главное из сводки Генштаба:
1. Главные цели ракетных атак за вчерашний день - объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области (вероятно, речь о Кураховской ТЭС) и гражданские объекты в Херсоне.
2. Отражены атаки в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области - а также Ямполовка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.
3. Продолжаются интенсивные боевые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В обоих случаях обстрелам подверглось более десяти населенных пунктов.
4. На Запорожском и Херсонском направлениях под огнем - более 50 населенных пунктов.
5. Подтверждено уничтожение 9 вражеских БпЛА разных типов.
6. По-прежнему не выявлено признаков формирования крупной группировки противника со стороны Беларуси.
В Херсонской области в результате российских обстрелов за сутки погибли пять человек, заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Всего, по данным Янушевича, за сутки были зафиксированы 74 обстрела из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Половина из них пришлась на жилые кварталы Херсона.
New York Times опубликовало интервью с начальником Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. Он говорит, что на данный момент нет никаких признаков нового российского наступления через белорусскую границу, как это было в феврале и марте. По его словам, присутствие российских войск на территории Беларуси - это либо рутинные учения, либо отвлекающие маневры.
Российская армия постепенно решает проблему нехватки солдат с прибытием мобилизованных, однако ей не хватает боеприпасов, чтобы перейти в наступление, говорится в традиционной утренней сводке британской разведки на 304-й день войны.
„По всей видимости Россия испытывает дефицит крылатых ракет и поэтому ограничила удары по украинской инфраструктуре до примерно одного в неделю. Похожая ситуация с артиллерийскими снарядами - вряд ли Россия сумела восполнить их запасы до уровня, достаточного для перехода к масштабным наступательным операциям“, - говорится в сводке.
Сделать это ей мешает уязвимость протяженной линии фронта, для защиты которой требуется ежедневных расход большого числа снарядов и ракет, полагают британские разведчики.
В Украине утвержден список военных, которые будут обучаться работе с зенитным ракетным комплексом Patriot в одной из стран НАТО, сообщил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. „Командующий Воздушными силами утвердил перечень людей, которые уже могут быть направлены на эту учебу, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами“, - сказал Игнат.
По его словам, обучение управлению системами ПВО Patriot может занять немного больше времени, поскольку это более мощная и дальнобойная техника. 21 декабря США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 1,85 млрд долларов, впервые предусматривающего передачу системы ПВО Patriot.
Российские войска обстреляли Херсон. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии последствий обстрела центра Херсона.
„Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия“, - написал Зеленский.
В Буче открылся „Макдональдс“, он был поврежден во время российской оккупации в начале войны.
„Для нас это не просто плюс один открытый ресторан, не просто возвращение…Это - символ несокрушимости наших городов: мы медленно восстанавливаем то, что было разрушено, ведь добро продолжает побеждать зло, а свет - тьму“, - сообщил „Макдональдс“ в субботу.
Буча стала символом военных преступлений российской армии в Украине. После изгнания войск Путина из Киевской области в Буче вскрылись свидетельства одного из самых страшных злодеяний, которые они совершили за время вторжения.
На улицах города и в подвалах домов были найдены десятки тел мирных жителей.
14 миллионов евро выделит украинским аграриям Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии. Эти средства призваны помочь Украине обеспечивать себя продовольствием в условиях агрессии со стороны России. 9 миллионов евро пойдут на закупку 125 электрогенераторов, а также кормов для животных и семян. 5 млн евро пойдут на восстановление собственного производства фруктов и овощей. „Мужество и стойкость Украины, а также украинских фермеров невероятно впечатляют меня, - подчеркнул министр Джем Оздемир (Cem Özdemir). - Мы вместе и в Рождество“.
Оккупационную „администрацию“ города Сватово, на подступах к которому вооруженные силы Украины ведут бои, вывезли в Луганск. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила сегодняшний обстрел Херсона, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек и десятки получили ранения. „Сегодня - еще одна жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города уже сильно пострадали, когда отступающие российские войска отключили электричество и воду. Первые доклады показывают, что есть много убитых и раненных. Поистине ужасно, особенно в канун Рождества“, - написала Бринк в Twitter.
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню посетит Киев с визитом в следующую среду, 28 декабря, пишет газета Le Figaro. Ожидается, что французский министр почтит память погибших на войне в Украине и встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Во вторник, 20 февраля, президент Макрон заявил, что Франция поставила Украине артиллерийские установки и системы ПВО Crotale и планирует в начале следующего года отправить Киеву новую партию оружия.
США призвали Путина „признать реальность“ и вывести войска из Украины, после того, как он на пресс-конференции после заседания Госсовета впервые назвал происходящее „войной“. „С 24 февраля Соединенные Штаты и весь остальной мир знали, что путинская „специальная военная операция“ была неспровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, после 300 дней Путин назвал войну тем, чем она является. В качестве следующего шага в признании реальности мы призываем его закончить эту войну, выведя его войска из Украины“, - цитирует агентство AFP слова представителя Госдепа.
В ведомстве добавили, что агрессия РФ против соседней страны, как бы Путин ее не называл, „привела к смертям, разрушениям и хаосу“. „Народ Украины, без сомнения, не находит утешения в том, что Путин констатирует очевидное, как и десятки тысяч российских семей, чьи родственники были убиты в ходе путинской войны“, - подчеркивают в Госдепе США.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ. Главное
Российские войска нанесли артиллерийские и авиаудары по позициям ВСУ на Купянском, Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении в ходе наступательных действий „уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников“.
Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 92 районах.
В Донецкой области авиация сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины. Также были сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено пятнадцать беспилотников.
Об утреннем ударе по Херсону в Минобороны ничего не сказали.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада усилить поддержку Киева после сегодняшнего удара России по Херсону. „Рождественский сочельник. Террористический удар России по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и других странах готовятся к праздничному ужину, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом. Нам нужна ваша активная и постоянная поддержка, чтобы победить“, - написал он в Twitter.