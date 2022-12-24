Пожар в доме престарелых в Кемерово: погибли 22 человека

Ранее сообщалось о 13 погибших и семи пропавших без вести.

Пожар вспыхнул ночью. Двухэтажное деревяное здание, оборудованное под ночлежку и приют для престарелых на Таврической улице Кемерова, выгорело почти полностью.

Как передает корреспондент Интерфакса с места пожара, от здания остался остов первого этажа с металлическим профлистом, второй этаж полностью выгорел.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительного котла.

Еще шесть человек, по данным пресс-службы Кузбасского центра медицины катастроф, пострадали при пожаре.

„Всего помощь оказана шести пострадавшим, среди которых четыре человека с отравлениями продуктами горения лёгкой степени, они определены на амбулаторное лечение, два человека с ожогами госпитализированы в тяжёлом состоянии“, - говорится в сообщении.

На месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье „причинение смерти по неосторожности двум или более лицам“. Глава Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что будут проверены все учреждения такого типа, в первую очередь частные.