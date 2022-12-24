Правда ли, что МОК собирается ввести на Олимпийских играх квоту минимум 10% для спортсменов ЛГБТ+?

„МОК поддержит представителей ЛГБТ+ в спорте. Президент МОК Томас Бах выступил с инициативой закрепить права ЛГБТ+ в уставе комитета. Предложение подразумевает, что 10% национальной сборной каждой страны на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года должны открыто принадлежать к ЛГБТ+. Томас Бах считает, что чемпионат мира 2022 года в Дохе подчеркнул важность этой инициативы. Участники и гости ЧМ столкнулись с вопиющими ограничениями прав сообщества ЛГБТ+. И чтобы этот сценарий не повторился на соревнованиях МОК, права спортсменов ЛГБТ+ должны быть закреплены в правилах. Томас Бах особо подчеркнул, что страны с ограничениями прав человека и свободы на самоопределение окажутся перед выбором, особенно Саудовская Аравия, Иран, Россия, Китай, Индия, Катар и другие гомофобные режимы. Некоторые эксперты раскритиковали эту инициативу, заявив, что это лишь попытка отвлечь внимание от коррупционных скандалов вокруг Томаса Баха и МОК. Решение может быть принято уже в 2023 году“,

В видео с логотипом канала Euronews титры на английском языке сообщают, что по инициативе президента МОК Томаса Баха национальные сборные на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года должны будут состоять из открытых представителей сообщества ЛГБТ+ минимум на 10%. Таким образом, страны, где нарушаются права человека, такие как Саудовская Аравия, Иран, Россия, Китай, Индия, Катар и другие, должны будут сделать выбор.

— говорится в видео.

Видео сделано в стиле коротких новостных клипов Euronews, в которых зритель смотрит видеоряд о каком-либо недавнем происшествии и читает текстовые пояснения. При просмотре видео о МОК создаётся впечатление, что пресс-конференция Томаса Баха как раз и была посвящена новому правилу об ЛГБТ+. Тем не менее клип с Бахом был взят из пресс-конференции 2016 года, на которой об ЛГБТ+ не было сказано ни слова. Последующие кадры с Бахом явно были взяты с других мероприятий, где он то в голубом галстуке, то в красном. Видео протестующих против преследования ЛГБТ-сообщества в Катаре было заимствовано из репортажа британского канала The Sun.

Поиск в Google на английском языке по ключевым словам „Thomas Bach, IOC, 10%, LGBT+“ не выдал ни одного результата. На сайте Euronews нам тоже не удалось найти ни самого видео, ни упоминаний этой новости. Кроме того, сам канал заявил в комментарии грузинскому фактчекинговому агентству „Детектор мифов“, что видео — подделка и не имеет отношения к Euronews. К тому же пресс-служба МОК также опровергла информацию о новой инициативе.

Подобные видео, где фейковая новость распространяется от имени какого-нибудь авторитетного иностранного СМИ, в последнее время всё чаще и чаще появляются в Рунете. Ранее мы уже разоблачали поддельные видео с логотипами катарского телеканала Al Jazeera и немецкого Deutsche Welle. Все три ролика сделаны по одному принципу: несколько не относящихся друг к другу видеоклипов склеены в единое видео, а на их фоне текстовые титры повествуют о ложном событии.

Интересно, что несколько российских проправительственных СМИ выпустили свои опровержения о якобы введённых квотах на ЛГБТ-спортсменов. Сайт ВГТРК написал, что их европейский корреспондент не нашёл подтверждения этой информации. Телеканал „Царьград» задался вопросом, кому нужно запускать подобный фейк, и пришёл к выводу — самому ЛГБТ-сообществу: „Автором вброса может быть как раз мировое содомитское лобби, которое было сильно обеспокоено позицией властей Катара, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу, относительно неприятия пропаганды половых извращений. Это явно брошенный извращенцами пробный шар, чтобы посмотреть, какова будет реакция в мире. Эта информационная диверсия рассчитана не только на Россию, но, учитывая английские титры, и на весь мир. Под видом фейка подсовывается „тема“, чтобы её обсуждали и к ней привыкали“.

Таким образом, новость о новых требованиях к олимпийским сборным не соответствует действительности, а видео не имеет никакого отношения к каналу Euronews. И сам канал, и МОК опровергли эту информацию. Точно определить автора этого видео сложно. Но судя по тому, что оно широко распространено именно в русскоязычных Telegram-каналах и „ВКонтакте“ и почти не встречается на англоязычных сайтах или соцсетях, целевая аудитория этого фейка — российская публика.

Итог: Фейк