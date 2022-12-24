Правдиво ли фото, на котором Байден положил руку на ягодицы Зеленского?
СМИ сообщают, что в Сети появилась фотография, на которой Джо Байден рукой держит Владимира Зеленского ниже спины. Мы проверили, реален ли этот снимок двух президентов.
На вирусном фото перед толпой репортёров со спины запечатлены трое человек: президент Украины, а также президент и первая леди США. На снимке Джилл Байден приобнимает Зеленского за спину, а её муж якобы держит свою руку на уровне ягодиц украинского президента. „В США сочли, что Байден имел тайные сексуальные фантазии, когда клал руку на ягодицы Зеленского“, — пишут на сайте канала „Рен-ТВ“. При этом там отмечают: „Возможно, кстати, что это интернет-мем и фотография подверглась обработке, но снимок добрался до американского телевидения“. На сайте „Общественной службы новостей“ считают, что, скорее всего, вирусный снимок — это „стоп-кадр видео со встречи Байдена и Зеленского“. Новости о фото также размещены на сайтах „Правда.ру» и Vesti.az.
Кроме того, фотография разошлась по Telegram-каналам, среди которых „Пул N3» (492 000 просмотров), „Дядя Слава» (86 000), „Первый патриотический» (63 000), „Русский формат» (56 000), „Кипяточек» (54 000), „Приднестровец» (22 000), „Беz цензуры» (21 000) и др. Рассказали о снимке и в каналах телеведущего Руслана Осташко (причём дважды), „помощника главы МВД ЛНР» Виталия Киселёва и шоумена Андрея Бочарова. Также фото завирусилось во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут) и Twitter (тут, тут, тут и тут).
Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Джо Байденом 21 декабря 2022 года, а затем выступил перед обеими палатами Конгресса. Сообщается, что это первая зарубежная поездка украинского президента с начала российской военной спецоперации. Интересующая нас фотография сделана прямо перед Белым домом — на сайте американского фотоагентства Getty Images можно найти множество снимков с других ракурсов, где заметна резиденция президента США.
Как сообщает издание Newsweek, первоисточником вирусного фото поделилась сама Джилл Байден: фото опубликовано в официальном Twitter-аккаунте первой леди США 22 декабря в 3:06 по московскому времени. „Президент Зеленский, мы надеемся, что вы передадите нашу любовь и поддержку Елене и вашим детям, а также всем семьям Украины“, — гласит подпись.
Если сравнить официальное фото Белого дома с вирусным, то можно заметить, что совпадают практически все элементы: тени, позы журналистов, Зеленского и Джилл Байден. Главное отличие — положение правой руки Джо Байдена, который, как и его жена, в реальности положил руку на спину украинского президента. Так что кто-то изменил снимок в графическом редакторе, поменяв положение руки Байдена и форму складок на лонгсливе Зеленского. Из-за этого длина руки президента США на вирусном изображении непропорционально велика относительно его тела.
Кроме того, момент встречи и объятий политиков запечатлён на видео, опубликованном в официальном твиттере общественной службы американского кабельного телевидения C-SPAN. В ролике Джо Байден положил руку на спину Зеленского на отметке 0:26, а Джилл Байден приобняла его на отметке 0:40. При этом на записи видно, что всё это время рука Байдена была согнута так, что он мог дотронуться лишь до спины Зеленского.
Наиболее ранние русскоязычные публикации с фальшивым фото, которые нам удалось найти, появились в Telegram лишь после 7 часов утра, однако в Twitter были и более ранние англоязычные посты. Благодаря поиску по ключевым словам и обратному поиску по картинкам нам удалось обнаружить искомое изображение с логотипом My Willow, что привело нас в Twitter-аккаунт под названием My Willow memes. „Официальный пародийный аккаунт кошки Байдена по кличке Уиллоу“, — гласит описание профиля. Там вирусная картинка появилась в 3:34 мск. В посте с фото указан и профиль человека с юзернеймом @johnhackerla — это видеомонтажёр и создатель мемов.
Отметим, что в том же Twitter можно встретить ещё более неправдоподобные фотожабы.
Таким образом, интересующий нас снимок — это фотомонтаж, который изначально создавался в качестве юмористического мема, однако некоторые СМИ и многие интернет-пользователи восприняли его всерьёз.
Итог: Сатирические новости