Правдиво ли фото, на котором Байден положил руку на ягодицы Зеленского?

Как сообщает издание Newsweek, первоисточником вирусного фото поделилась сама Джилл Байден: фото опубликовано в официальном Twitter-аккаунте первой леди США 22 декабря в 3:06 по московскому времени. „Президент Зеленский, мы надеемся, что вы передадите нашу любовь и поддержку Елене и вашим детям, а также всем семьям Украины“, — гласит подпись.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Джо Байденом 21 декабря 2022 года, а затем выступил перед обеими палатами Конгресса. Сообщается , что это первая зарубежная поездка украинского президента с начала российской военной спецоперации. Интересующая нас фотография сделана прямо перед Белым домом — на сайте американского фотоагентства Getty Images можно найти множество снимков с других ракурсов, где заметна резиденция президента США.

Если сравнить официальное фото Белого дома с вирусным, то можно заметить, что совпадают практически все элементы: тени, позы журналистов, Зеленского и Джилл Байден. Главное отличие — положение правой руки Джо Байдена, который, как и его жена, в реальности положил руку на спину украинского президента. Так что кто-то изменил снимок в графическом редакторе, поменяв положение руки Байдена и форму складок на лонгсливе Зеленского. Из-за этого длина руки президента США на вирусном изображении непропорционально велика относительно его тела.

Кроме того, момент встречи и объятий политиков запечатлён на видео, опубликованном в официальном твиттере общественной службы американского кабельного телевидения C-SPAN. В ролике Джо Байден положил руку на спину Зеленского на отметке 0:26, а Джилл Байден приобняла его на отметке 0:40. При этом на записи видно, что всё это время рука Байдена была согнута так, что он мог дотронуться лишь до спины Зеленского.

Наиболее ранние русскоязычные публикации с фальшивым фото, которые нам удалось найти, появились в Telegram лишь после 7 часов утра, однако в Twitter были и более ранние англоязычные посты. Благодаря поиску по ключевым словам и обратному поиску по картинкам нам удалось обнаружить искомое изображение с логотипом My Willow, что привело нас в Twitter-аккаунт под названием My Willow memes. „Официальный пародийный аккаунт кошки Байдена по кличке Уиллоу“, — гласит описание профиля. Там вирусная картинка появилась в 3:34 мск. В посте с фото указан и профиль человека с юзернеймом @johnhackerla — это видеомонтажёр и создатель мемов.

Отметим, что в том же Twitter можно встретить ещё более неправдоподобные фотожабы.

Таким образом, интересующий нас снимок — это фотомонтаж, который изначально создавался в качестве юмористического мема, однако некоторые СМИ и многие интернет-пользователи восприняли его всерьёз.

Итог: Сатирические новости