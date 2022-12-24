ВИДЕО | Гол бразильского нападающего ударом через себя признан лучшим на ЧМ-2022

Лучшим голом чемпионата мира в Катаре был признан гол Ришарлисона ударом через себя в ворота сборной Сербии (2:0).

Ришарлисон также отличился в 1/8 финала в игре против Южной Кореи, которую южноамериканцы выиграли со счетом 4:1. Путь сборной Бразилии завершился в четвертьфинале чемпионата мира, где они уступили Хорватии в серии пенальти.