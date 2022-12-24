ФИФА начала расследование из-за звездного повара, который оказался на поле после финала ЧМ-2022

После окончания серии пенальти, которая закончилась победой Аргентины на поле появились представители сборных, сотрудники FIFA, а также близкие аргентинских футболистов. На поле оказался и известный турецкий повар и ресторатор Нусрет Гёкче, известен под прозвищем Salt Bae.

Во время празднования Гёкче ходил по полю и выпрашивал фотографии у игроков, а также смог взять в руки главный трофей. Такое поведение повара возмутило многих футбольных болельщиков, которые обвинили его в недопустимом поведении.

При этом турецкий повар Нусрета Гекче, нарушил правила ФИФА. Согласно регламенту ФИФА, посторонние люди не имеют права получать доступ на поле и к победному кубку: трофея могут касаться только победители турнира, официальные лица ФИФА и главы государств.

Глава ФИФА Джанни Инфантино не раз посещал рестораны Гёкче. В свою очередь, у последнего был VIP-пропуск на матч, хотя он никак не связан с футболом напрямую. Теперь представители ФИФА, будут выяснять, кто допустил Гекче к игрокам.