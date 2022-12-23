Коммунальщики Нижнего Тагила напрасно „вылизывали“ город, Путин туда не поехал. Песков заявил, что таких планов не было

Улицы по предполагаемому маршруту президента в Нижнем Тагиле накануне вычистили до асфальта, а учебным машинам запретили выезжать на дорогу. И даже отменили открытие елки в Дзержинском районе. Сегодня утром кортеж президента промчался в аэропорт. Сразу три источника E1.RU подтвердили, что визит Путина отменяется.

В соцсетях жители Нижнего Тагила обсуждают несостоявшийся визит президента.

„Никогда Тагил не жил так хорошо, как эти два дня при Путине. Снег убрали, фонари включили“

„Отличный подарок на Новый год от президента — очищенный город, — считает житель Нижнего Тагила Никита. — Ну а что, устраивают же спецслужбы учебную тревогу, чтобы проверить готовность, а он не может, что ли?“

„Почему порядок наводят, только когда самый главный приезжает? То есть администрации нравится такой вид города, как в глухой сибирской тайге, — возмущаются тагильчане. — Президент приезжает — начинается представление, как в цирке, только нам не смешно“.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ об отмене визита Владимира Путина в Нижний Тагил и на Уралвагонзавод в частности. Он заявил, что в планах президента не было посещения Нижнего Тагила.

„Эта поездка и не анонсировалась как запланированное в графике мероприятие, поэтому ожидать ее и не следовало“, — цитирует Дмитрия Пескова издание „Подъем“.