Новости Ида-Вирумаа
23.12.2022, 18:53

Большая перемена: приоритетом нового директора Кренгольмской гимназии Нарвы будет перевод обучения на эстонский язык

 
Ирина Бахрамова
Ирина Бахрамова
ФОТО: Facebook | Erakogu

В Нарве утвердили кандидатуру нового директора Кренгольмской гимназии. Руководить школой будет Ирина Бахрамова. Конкурсная комиссия выбрала ее из трех кандидатов.

На данный момент Бахрамова является завучем Православной гимназии. После принятия решения о назначении Ирина отправила заявление работодателю об увольнении. После того, как она отработает положенный по законодательству срок, сможет приступить к деятельности директора Кренгольмской гимназии.

На вопрос, почему решила подать заявку на вакантную должность, Ирина уверенно отвечает, что ее опыт позволит достойно справиться с этой работой. Действительно, Бахрамова 30 лет трудится в Нарве учителем и параллельно 10 лет из них – завучем. Бывшие коллеги из Солдиновской гимназии поздравляют ее с новым назначением, а коллеги из Православной гимназии тоже поздравляют, но при этом выражают грусть, что Ирина уходит из их коллектива.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии