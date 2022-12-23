Большая перемена: приоритетом нового директора Кренгольмской гимназии Нарвы будет перевод обучения на эстонский язык

На данный момент Бахрамова является завучем Православной гимназии. После принятия решения о назначении Ирина отправила заявление работодателю об увольнении. После того, как она отработает положенный по законодательству срок, сможет приступить к деятельности директора Кренгольмской гимназии.

На вопрос, почему решила подать заявку на вакантную должность, Ирина уверенно отвечает, что ее опыт позволит достойно справиться с этой работой. Действительно, Бахрамова 30 лет трудится в Нарве учителем и параллельно 10 лет из них – завучем. Бывшие коллеги из Солдиновской гимназии поздравляют ее с новым назначением, а коллеги из Православной гимназии тоже поздравляют, но при этом выражают грусть, что Ирина уходит из их коллектива.