The New York Times установила имена причастных к убийствам в Буче. Это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка из Пскова

После детальной реконструкции событий издание выяснило, что к убийствам на улице Яблонской, где были обнаружены больше всего погибших в городе, причастны военные 234-го десантно-штурмового полка из Пскова под командованием подполковника Артема Городилова.

В NYT утверждают, что убийства на Яблонской, прозванной „дорогой смерти“, не были случайными и совершались преднамеренно в рамках плана дальнейшего продвижения российских войск в сторону Киева. В ходе „зачистки“ города российские военные обыскивали дома в поисках мужчин боеспособного возраста. Участников теробороны отправляли на допрос в штаб, устроенный в доме номер 144, а затем казнили. Помимо этого российские военные убивали на Яблонской случайных прохожих — людей, выходивших за продуктами или пытавшихся добраться домой. К таким же выводам о целенаправленной „зачистке“ Бучи ранее пришли в своем расследовании журналисты Associated Press.

Авторы видео NYT сумели установить имена как минимум 22 военнослужащих из 234-го полка. В перехваченных переговорах российских военных в Буче использовались позывные „Флакон“, „Астра“ и „Уран“. Они же упоминаются в найденном после отступления россиян документе под названием „Радиоданные радиосети 8584“. Первые два позывных, как выяснили журналисты, принадлежат командирам батальонно-тактических групп 234-го полка. Под позывным „Уран“ фигурирует командир полка Артем Городилов.

Имена военнослужащих в NYT вычислили, анализируя звонки с телефонов, отобранных военными у жителей Бучи. Корреспонденты издания получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, поступавших из Бучи в Россию в течение марта. По ним они установили не менее 16 военных, которые позвонили в Россию — в общей сложности 38 раз — с телефонов убитых ими местных жителей. Журналисты подтвердили личности, найдя профили в соцсетях и связавшись с их родственниками. Авторы расследования даже поговорили с двумя военными, которые подтвердили, что служили в 234-м полку и были в Буче.