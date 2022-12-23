Бокс+
23.12.2022, 11:38

Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр 2024 года из-за связей с „Газпромом“

 
Бокс на Олимпиаде в Токио.
Бокс на Олимпиаде в Токио.
ФОТО: UESLEI MARCELINO | REUTERS | Scanpix

Международный олимпийский комитет (МОК) поднял вопрос об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже.

МОК уже исключил бокс из предварительной программы Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, а теперь сообщил о том, что он также может исключить его из парижских Игр 2024 года.

Это может произойти, если Международная боксерская ассоциация (IBA) продлит контракт с российским „Газпромом“.

„Недавний Конгресс IBA ещё раз показал, что IBA не проявляет подлинного интереса к боксу и спортсменам, а думает только о собственной власти. Продление спонсорского контракта с „Газпромом“ в качестве единственного главного спонсора усиливает опасения, которые МОК неоднократно выражал с 2019 года. Это подтверждает, что IBA по-прежнему будет зависеть от компании, в значительной степени контролируемой российским правительством. Всё это МОК должен будет учитывать, когда примет дальнейшие решения, которые могут включать отмену бокса из программы Олимпийских игр в Париже в 2024 году“, — приводит слова представителя МОК Reuters.

В середине декабря стало известно, что IBA намерена продлить спонсорское соглашение с „Газпромом“.

С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев, который активно поддерживает политику властей Российской Федерации.

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