„Я айтишник, а не оратор!“ История программиста, которого не берут на работу из-за нарушения речи

Должен ли программист быть оратором?

У Евгения детский церебральный паралич (ДЦП) и нарушение речи — то, что он говорит, понимают только самые близкие люди. „Мне всю жизнь говорили, что мое будущее — только моя голова. Что я смогу зарабатывать только компьютером. Он появился у меня в пятом-шестом классе. Я ходил в школе на курсы программирования, делал вместе с одноклассником сайты в HTML и CSS“, — рассказывает Евгений.

Евгений вырос в Бишкеке, а в 2019 году женился на рижанке Татьяне и переехал в Латвию. В Киргизии он хотел поступать на программирование в вуз, но не прошел на бюджет, а у родителей не было возможности оплатить учебу. По бюджету он попадал только на метеорологию. Туда и поступил, но программирование не бросал — находил клиентов через друзей и делал им сайты. „Все общение происходило через чаты и е-мейл, и никаких проблем из серии „о боже, он не оратор“ не было“, — рассказывает Евгений.

В Риге Евгений сразу пошел на курсы латышского и программирования. Был там одним из лучших, надеялся на стажировку — но тут началась пандемия, стажировки не случилось.