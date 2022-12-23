На ЧЕ по фигурному катанию поедут Кийбус, Петрыкина и Селевко

По мнению тренера Селевко Ирины Кононовой, ему по силам бороться за попадание в первую десятку. „Ну, хотелось бы чисто откатать свои программы, показать и технический, и хореографический уровень. Хотелось бы просто для себя хорошо прокатать“, - передает слова Селевко Rus.err.ee.