Зимние виды
23.12.2022, 14:19

На ЧЕ по фигурному катанию поедут Кийбус, Петрыкина и Селевко

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

23 января в финском Эспоо начнется чемпионат Европы по фигурному катанию. От Эстонии поедут Эва-Лотта Кийбус, Нина Петрыкина и Михаил Селевко.

Нина Петрыкина и Михаил Селевко являются действующими чемпионами Эстонии.

По мнению тренера Селевко Ирины Кононовой, ему по силам бороться за попадание в первую десятку. „Ну, хотелось бы чисто откатать свои программы, показать и технический, и хореографический уровень. Хотелось бы просто для себя хорошо прокатать“, - передает слова Селевко Rus.err.ee.

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