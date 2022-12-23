Хоккей
23.12.2022, 13:15

Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю НХЛ

 
ФОТО: Nick Wass | Scanpix

На стадионе „Канадиен Тайр-центр“ в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором „Оттава Сенаторз“ принимала „Вашингтон Кэпиталз“. Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

В этой игре российский нападающий Александр Овечкин нанёс шесть бросков по воротам соперников, но так и не смог забить гол. Тем не менее россиянину удалось побить рекорд по количеству бросков в НХЛ за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 6211 бросков за карьеру. Он превзошёл Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков в створ за карьеру, пишет Чемпионат.

Напомним, сейчас на счету российского нападающего „Вашингтона“ 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).

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