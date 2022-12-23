Овечкин побил рекорд по количеству бросков за всю историю НХЛ

В этой игре российский нападающий Александр Овечкин нанёс шесть бросков по воротам соперников, но так и не смог забить гол. Тем не менее россиянину удалось побить рекорд по количеству бросков в НХЛ за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 6211 бросков за карьеру. Он превзошёл Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков в створ за карьеру, пишет Чемпионат.