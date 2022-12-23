200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ с Аргентиной

Петиция создана на специальном французском сайте MesOpinions, авторы призывают к переигровке финала в связи с „продажным судейством“. Петицию планируют направить на рассмотрение в Международную федерацию футбола (ФИФА). На текущий момент просьбу о переигровке финала чемпионата мира подписало более 197 тысяч человек.

Победа на чемпионате мира 2022 года в Катаре могла стать для сборной Франции второй подряд и третьей в истории. Команда Дидье Дешама отыгралась по ходу основного времени матча со счёта 0:2, переведя встречу в овертайм, где также уступала в счёте 2:3, однако вновь сумела сравнять счёт усилиями нападающего Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в финале. В серии пенальти Франция потерпела поражение 2:4.

Источник - Чемпионат

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