Рубль падал несколько дней. Что сделало его слабее?

Больше полугода российская валюта показывала низкую волатильность, торгуясь вокруг отметки в 60 рублей за доллар. Несмотря на беспрецедентные западные санкции против России из-за ее агрессивного вторжения в Украину, в мае рубль начал укрепляться, а в конце июня поставил рекорд, когда доллар и евро на Мосбирже опустились до минимальных значений за семь лет.

Еще на прошлой неделе аналитики утверждали, что причин для резкого ослабления российской валюты не видят, а президент России Владимир Путин, проводя заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, похвастался, что рубль „стал одной из самых сильных валют мира с начала года“.

Однако уже вечером 15 декабря (в день выступления Путина) торги на Мосбирже закрылись на уровне 64,35 рубля за доллар, а на следующий день доллар вырос еще на 30 копеек. Сразу после выходных в понедельник, 19 декабря, рубль ускорил падение - впервые с мая доллар торговался выше 66 рублей, а евро преодолел отметку в 70 рублей.

Утром в четверг курсы евро и доллара по отношению к рублю достигли уже апрельских значений - курс евро на Московской бирже впервые с 27 апреля превысил отметку 77 рублей, а доллар впервые с 29 апреля поднялся выше 72 рублей. С начала декабря российская валюта уже уступила американской 16%.

К вечеру четверга рубль развернулся и перешел к уверенному росту к доллару и евро после апрельских минимумов. Как выразился эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин, произошла коррекция „мощного восходящего движения последних недель“, хотя еще до середины торгового дня на Мосбирже рубль продолжал дешеветь.

Что же стало причиной такого пике?

Сокращение экспортной выручки, сезонный рост импорта, бюджетные расходы

Как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, дешевеющий рубль во второй половине декабря стал сюрпризом для рынка - ведь обычно на этот период приходятся налоговые выплаты, и экспортеры увеличивают предложение иностранной валюты, чтобы повысить свою рублевую ликвидность для налоговых транзакций.