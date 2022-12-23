ОТ РЕДАКЦИИ | Чтобы не было плохих новостей...

Если задаться целью и подсчитать, сколько в СМИ появляется плохих и хороших новостей, то в среднем получится три-четыре плохие новости на одну хорошую. Это происходит не потому, что так хотят журналисты, а потому, что человеческая природа такова, что людей больше интересуют плохие новости, чем хорошие, ведь плохие новости предупреждают о потенциальной опасности.

Новости про тяжелые автомобильные катастрофы или пожары, в результате которых люди лишились не только дома, но зачастую - здоровья и жизни, заставляют нас содрогнуться и пожелать, чтобы такого никогда не произошло с нами и нашими близкими. Мы не в силах влиять на глобальные события, ведь жизнь - череда случайностей, она никогда не идет по сценарию, по все-таки предотвратить бытовые несчастные случаи мы можем.

Впереди зимние праздники: Рождество, Новый год, православное Рождество. Это время года - для радости и покоя, для того, чтобы побыть в кругу семьи, и никак не для несчастий и горя. К сожалению, во время праздников каждый год приходится читать страшные новости: несчастные случаи на дороге, неосторожное обращение с фейерверками, пожары. Очень часто они связаны с злоупотреблением алкоголем. Несчастные случаи можно предотвратить, если относиться внимательно к себе и окружающим.

Эстонский спасательный департамент предпринимает большие усилия, проводя социальные рекламы для того, чтобы уменьшить количество смертей на дорогах или серьезные травмы, связанные с безрассудным желанием людей прыгать в воду в неизвестном месте. Такие кампании приносят свои плоды, и важно, что в этом году спасательный департамент призывает быть предельно аккуратными при использовании фейерверков. Разноцветные салюты очень красивые и приносят радость, но безопасность и здравый смысл должны всегда находиться на первом месте. То же самое касается дорожного движения: безопасность превыше всего.