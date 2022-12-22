22.12.2022, 20:01
В Силламяэ решили переименовать улицу Валерия Чкалова. Еще одна улица под вопросом(9)
Решение поддержали 12 депутатов, три были против и шестеро не приняли участия в заседании. Рабочая группа, созданная городским собранием, пришла к выводу, что какой-либо тесной связи с городом у советского летчика-испытателя Валерия Чкалова не было.
По словам председателя городского собрания Валерия Абрамовича, был проведен опрос среди жителей этой улицы, и только 30% выступили против переименования.
Также министр госуправления Рийна Солман предложила переименовать улицу Михаила Румянцева, названную в честь советского офицера, уроженца Силламяэ, погибшего в Афганистане. Название этой улицы обсудит городская рабочая группа.