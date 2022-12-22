Новости Ида-Вирумаа
22.12.2022, 20:01

В Силламяэ решили переименовать улицу Валерия Чкалова. Еще одна улица под вопросом

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Силламяэ. Иллюстративный снимок
Силламяэ. Иллюстративный снимок
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Улица Валерия Чкалова в Силламяэ будет переименована в Харидузе – такое решение было принято на заседании горсобрания, передает rus.err.

Решение поддержали 12 депутатов, три были против и шестеро не приняли участия в заседании. Рабочая группа, созданная городским собранием, пришла к выводу, что какой-либо тесной связи с городом у советского летчика-испытателя Валерия Чкалова не было.

По словам председателя городского собрания Валерия Абрамовича, был проведен опрос среди жителей этой улицы, и только 30% выступили против переименования.

Также министр госуправления Рийна Солман предложила переименовать улицу Михаила Румянцева, названную в честь советского офицера, уроженца Силламяэ, погибшего в Афганистане. Название этой улицы обсудит городская рабочая группа.

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