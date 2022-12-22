На российском авианесущем крейсере „Адмирал Кузнецов“ вновь произошел пожар

Два года назад - в декабре 2019 года - на борту „Адмирала Кузнецова“, стоящего на ремонте в доках завода „Звездочка“ в Мурманске, также произошел пожар. Тогда погибли два человека, еще 14 пострадали. Годом ранее - в октябре 2018 года - затонул плавучий док, где на ремонте находился „Адмирал Кузнецов“, крейсер получил пятиметровую пробоину.

„Адмирал Кузнецов“ был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В 2017 году было решено отремонтировать и модернизировать корабль, работы на тот момент оценивались как минимум в 20 млрд рублей, что, как отмечалось, дороже, чем постройка нового корвета. Предполагалось, что в 2021 году корабль вернется в состав флота, но из-за целой серии происшествий эти сроки сдвинулись. Затраты на ремонт крейсера с учетом повреждений, полученных им на заводе „Звездочка“, не разглашались. О новых сроках завершения работ также ничего не известно, пишет DW.