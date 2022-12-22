Правда ли, что согласно статье New York Times, большинство жителей украинского Святогорска поддерживают Россию?

„И с наступлением холодной зимы город по-прежнему разделён — не траншеями и артиллерией, а тем, кого поддерживают жители: Москву или Киев“. /New York Times/

На самом деле в статье не говорится, кого в городе больше — сторонников России или Украины. Авторы лишь пишут , что позиции жителей города по-прежнему разделены.

Достаточно прочитать статью целиком — в оригинале или в переводе Google Translate, — чтобы убедиться, что там нет утверждений, распространяемых пророссийскими Telegram-каналами:

Святогорск, украинский город на севере Донецкой области, находился под оккупацией российских войск с 6 июня 2022 года. 12 сентября украинские войска вошли в город, и, согласно некоторым СМИ , Святогорск без боя перешёл под контроль ВСУ. Статья New York Times A Gray Area of Loyalties Splinters a Liberated Ukrainian Town («Серая зона лояльностей раскалывает освобождённый украинский город“ — англ.) вышла 8 декабря 2022 года, спустя почти три месяца после деоккупации Святогорска. Речь в статье идёт в основном о том, как живёт местное население после перехода города под контроль Украины.

Тезисы статьи New York Times начали распространяться в Telegram и за один день появились более чем в 400 каналах (« Соловьёв » — 330 000 просмотров, „ Операция Z: Военкоры русской весны » — 404 000, „ Осташко! Важное » — 105 000, „ Корнилов » — 535 000). Канал „ Опровержение фейков » написал: „Автор этой статьи в New York Times признал, что в городе большинство жителей — пророссийские. Они ждут возвращения „русского мира“ и называют украинцев оккупантами. При этом журналиста возмутило, что жители Святогорска однозначно указали на то, что разрушения в нем стали результатом именно украинских обстрелов. По-другому бы статью не дали опубликовать“. Несколько российских СМИ тоже написали о „неожиданном репортаже из Святогорска“. Издание „ ПолитРоссия » назвало „правдивую статью“ в NYT „приятной неожиданностью на фоне тотальной пропаганды и лжи западных СМИ“.

2. „Они ждут возвращения „русского мира“ и называют украинцев оккупантами“ — Telegram-канал „Осташко! Важное»

Насчёт русского мира в статье сказано почти противоположное. Владимир Рыбалкин, временно исполняющий обязанности мэра, предположил, что те жители, которые ждали возвращения „русского мира“, в итоге должны были понять, как сильно ошибались, учитывая нечеловеческие условия жизни во время российской оккупации.

„Недавно созданное местное правительство города осознает проблему и надеется, что жители с пророссийскими настроениями в конечном итоге примут Киев, тем более что условия улучшатся после того, как они жили без электричества и основных услуг во время оккупации. <...> „Я думаю, что даже те люди, которые сознательно остались в условиях оккупации, ожидая так называемого русского мира, рано или поздно поймут, как сильно они ошибались“». /New York Times/

Что касается „оккупантов“, так украинцев в статье называют не „большинство жителей Святогорска“, а один процитированный монах монастыря и один пожилой мужчина в кафе города. При этом авторы статьи отмечают, что в пророссийских взглядах стоит винить пропаганду русской церкви и российского телевидения.

„Пропаганда, особенно на телевидении, помогла Кремлю повлиять на некоторых русскоязычных мирных жителей на востоке страны, даже несмотря на то, что она ложно изображает этот регион как часть России и ссылается на предполагаемое угнетение там русскоязычных как на оправдание вторжения“. /New York Times/

3. „Но есть и те, кто были участниками так называемой теробороны и помогали ВСУ. Эти люди занесены в чёрные списки, жители Святогорска считают их фашистами“ — Telegram-канал „Трибунал»

Некоторые украинцы из Святогорска действительно рассказали репортёрам, что пророссийские жители писали доносы на местных волонтёров и тех, кто помогал местным отрядам теробороны.