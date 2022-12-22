Правда ли, что согласно статье New York Times, большинство жителей украинского Святогорска поддерживают Россию?
Пользователи соцсетей активно делятся пересказом недавней статьи из New York Times. В ней автор якобы признаёт, что большинство жителей украинского города Святогорска поддерживают Россию и опять ждут прихода российской власти. Мы проверили, действительно ли в статье содержатся такие выводы.
Тезисы статьи New York Times начали распространяться в Telegram и за один день появились более чем в 400 каналах («Соловьёв» — 330 000 просмотров, „Операция Z: Военкоры русской весны» — 404 000, „Осташко! Важное» — 105 000, „Корнилов» — 535 000). Канал „Опровержение фейков» написал: „Автор этой статьи в New York Times признал, что в городе большинство жителей — пророссийские. Они ждут возвращения „русского мира“ и называют украинцев оккупантами. При этом журналиста возмутило, что жители Святогорска однозначно указали на то, что разрушения в нем стали результатом именно украинских обстрелов. По-другому бы статью не дали опубликовать“. Несколько российских СМИ тоже написали о „неожиданном репортаже из Святогорска“. Издание „ПолитРоссия» назвало „правдивую статью“ в NYT „приятной неожиданностью на фоне тотальной пропаганды и лжи западных СМИ“.
Святогорск, украинский город на севере Донецкой области, находился под оккупацией российских войск с 6 июня 2022 года. 12 сентября украинские войска вошли в город, и, согласно некоторым СМИ, Святогорск без боя перешёл под контроль ВСУ. Статья New York Times A Gray Area of Loyalties Splinters a Liberated Ukrainian Town («Серая зона лояльностей раскалывает освобождённый украинский город“ — англ.) вышла 8 декабря 2022 года, спустя почти три месяца после деоккупации Святогорска. Речь в статье идёт в основном о том, как живёт местное население после перехода города под контроль Украины.
Достаточно прочитать статью целиком — в оригинале или в переводе Google Translate, — чтобы убедиться, что там нет утверждений, распространяемых пророссийскими Telegram-каналами:
1. „Автор этой статьи в New York Times признал, что в городе большинство жителей — пророссийские“ — Telegram-канал „Соловьёв»
На самом деле в статье не говорится, кого в городе больше — сторонников России или Украины. Авторы лишь пишут, что позиции жителей города по-прежнему разделены.
„И с наступлением холодной зимы город по-прежнему разделён — не траншеями и артиллерией, а тем, кого поддерживают жители: Москву или Киев“. /New York Times/
2. „Они ждут возвращения „русского мира“ и называют украинцев оккупантами“ — Telegram-канал „Осташко! Важное»
Насчёт русского мира в статье сказано почти противоположное. Владимир Рыбалкин, временно исполняющий обязанности мэра, предположил, что те жители, которые ждали возвращения „русского мира“, в итоге должны были понять, как сильно ошибались, учитывая нечеловеческие условия жизни во время российской оккупации.
„Недавно созданное местное правительство города осознает проблему и надеется, что жители с пророссийскими настроениями в конечном итоге примут Киев, тем более что условия улучшатся после того, как они жили без электричества и основных услуг во время оккупации. <...> „Я думаю, что даже те люди, которые сознательно остались в условиях оккупации, ожидая так называемого русского мира, рано или поздно поймут, как сильно они ошибались“». /New York Times/
Что касается „оккупантов“, так украинцев в статье называют не „большинство жителей Святогорска“, а один процитированный монах монастыря и один пожилой мужчина в кафе города. При этом авторы статьи отмечают, что в пророссийских взглядах стоит винить пропаганду русской церкви и российского телевидения.
„Пропаганда, особенно на телевидении, помогла Кремлю повлиять на некоторых русскоязычных мирных жителей на востоке страны, даже несмотря на то, что она ложно изображает этот регион как часть России и ссылается на предполагаемое угнетение там русскоязычных как на оправдание вторжения“. /New York Times/
3. „Но есть и те, кто были участниками так называемой теробороны и помогали ВСУ. Эти люди занесены в чёрные списки, жители Святогорска считают их фашистами“ — Telegram-канал „Трибунал»
Некоторые украинцы из Святогорска действительно рассказали репортёрам, что пророссийские жители писали доносы на местных волонтёров и тех, кто помогал местным отрядам теробороны.
„Игорь Пономаренко, владелец парка приключений, служивший в территориальной обороне города, сказал, что его имя и личная информация были опубликованы в пророссийских чатах Telegram в конце марта. „Они создали веб-сайты, утверждая, что мы фашисты и так далее“, — сказал 51-летний Пономаренко“. /New York Times/
4. „Журналиста возмутило, что жители Святогорска однозначно указали на то, что разрушения в нем стали результатом именно украинских обстрелов. По-другому бы статью не дали опубликовать“ — Telegram-канал „Опровержение фейков»
В статье нет однозначных свидетельств жителей города о том, кто именно обстреливал Святогорск. Напротив, там написано, что жители не могут прийти к единому мнению, кто — Россия или Украина — несёт ответственность за обстрелы. В статье лишь процитирован один монах Святогорской лавры, который винит Украину за обстрел монастыря. При этом в статье уточняется, что, судя по внешним повреждениям стен лавры, выстрелы шли с российской стороны реки.
Ещё одна жительница, упомянутая в статье, говорит, что, даже если выстрелы и были сделаны украинской стороной, вина за это всё равно лежит на российских войсках, занявших позиции в городе.
„Мирослава отмахнулась от претензий жителей, которые обвиняют украинцев в разрушении города. „Они любят говорить, что Украина стреляла с горы, но они бы не стреляли, если бы рядом с моим двором не стояли семь российских танков“, — сказала она“. /New York Times/
Если судить о содержании статьи в целом, вряд ли можно назвать её „приятной неожиданностью на фоне тотальной пропаганды и лжи западных СМИ“. Авторы статьи вообще не уточняют, сколько жителей поддерживают Россию и как Святогорск в целом относится к какой-либо из сторон. Суть статьи (как можно судить и из её заголовка) в том, что война и российская оккупация расколола небольшое по численности население, оставшееся в городе. Фактов, позволяющих сделать из этой статьи выводы об ожидании „русского мира“ или о пророссийском настрое жителей, там явно недостаточно.
Самая ранняя публикация с подобными утверждениями появилась в Telegram-канале Владимира Корнилова, политического обозревателя медиагруппы „Россия сегодня“. Можно лишь предполагать, почему он так сильно исказил суть публикации New York Times: либо он невнимательно читал статью, либо нарочно переврал её содержание в целях пропаганды.
Итог: Неправда