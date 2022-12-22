МНЕНИЕ | Нет неравенству по отношению к семьям! Президент проявил разумное упрямство, не провозгласив спорный закон

Правильнее сказать, это так называемые изменения в законе о пособиях и законе о семье, основной упор в которых законотворцы сделали на особой поддержке многодетных семей.

В то время, когда некоторые семьи, планируя бюджет нового года, потирали руки в предвкушении пособия, превышающего минимальную зарплату, глава государства громко заявил, что новые положения противоречат Конституции.

Карису стоит поаплодировать - до сегодняшнего момента его периодически критиковали за некую „блеклость“ и отсутствие смелости в высказываниях.

„Рийгикогу имеет право тестировать меры, которые, как известно, способствуют только избранным целям (Карис имеет в виду проблему снижения рождаемости - RusDelfi). С другой стороны, как президент Республики, я не могу мириться с таким законотворчеством, при котором полностью избегают обоснования, в качестве предлога используя коалиционное соглашение“, - отметил президент Карис.

Разумеется, неплохо поработали и советники президента, и правоведы, и СМИ. Свою роль сыграло и общественное мнение, подкрепленное соответствующей петицией, собравшей более 8000 подписей.

Итак, закон, против которого выступила немалая часть общественности, подчеркивая его неравное обращение, в силу, как изначально планировалось, с 1 января не вступит. Теперь он отправится на соответствующую доработку обратно в Рийгикогу, где в него предстоит внести новые поправки. Второй вариант - пробовать снова продавить этот закон без внесения поправок, а далее его соответствие Конституции должен проверить госсуд. Если госсуд никаких противоречий с основным законом не найдет, Карису придется-таки закон провозгласить. Но он уже высказал свою четкую позицию и солидарность с теми, кто находит закон несправедливым по отношению к одиноким родителям и тем, кто воспитывает менее троих детей младше 19 лет.

Как известно, премьер-министр Кая Каллас неоднократно выступала с критикой законопроекта, но, по ее признанию, она пошла на соглашение для сохранения коалиции.